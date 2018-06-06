Пока не найдено убедительных для суда свидетельств, что власти Украины недостаточно сделали, чтобы предотвратить эту катастрофу, говорится в письме министра. Таким образом он ответил на вопросы о возможной ответственности Украины, который на прошлой неделе на парламентских дебатах задали представители нескольких партий. Их интерсовало, виновна ли украинская сторона в том, что не запретила полеты над своей территорией, хотя перед крушением рейса MH17 в ходе боевых действий на востоке страны были сбиты несколько военных самолетов.

«Судя по докладу Нидерландского бюро авиационной безопасности, наработкам Международной следственной группы (JIT), информации из открытых источников и собственным проверкам, в том числе в юридической сфере, на данный момент, по оценке правительства, нет юридически убедительных свидетельств, что Украину можно будет успешно привлечь к ответственности», — цитирует письмо министра издание.

Инициировать дополнительное расследование для этих целей в правительстве не считают нужным, говорится в послании. Однако пока нельзя утверждать, что от JIT может поступить информация, которая заставит правительство изменить позицию по этому вопрос. Но это должны быть свидетельства, которые можно использовать в суде, отметил Блок.

Министр добавил, что сотрудничество с украинской стороной важно для успешности расследования крушения, и что оно продвигается хорошо. В состав JIT, которую возглавляют Нидерланды, также входят представители Малайзии, Бельгии и Австралии.

24 мая 2018 года Международная следственная группа объявила, что малайзийский «Боинг» сбил «Бук», приписанный к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России. 25 мая правительства Австралии и Нидерландов заявили, что Россия несет ответственность за развертывание на юго-востоке Украины комплекса «Бук», из которого был сбит самолет.

В Минобороны России заявили, что российская ракета сбить «Боинг» в 2014 году не могла. Ракета, двигатель от которой показали нидерландские следователи, могла эксплуатироваться в России только до 2011 года, после чего все ракеты этого типа списали и отправили на утилизацию, объяснили в ведомстве. Там считают, что сбившая самолет ракета «более чем вероятно» принадлежит армии Украины, которой от СССР осталось около двух десятков комплексов «Бук».

В начале июня президент Владимир Путин в интервью телеканалу ORF заявил, что «украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию», хотя она «несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта».