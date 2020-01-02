"С 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название нашей страны [Нидерланды], - отмечает радиостанция. - В течение четверти века [туристические] агентства представляли себя за границей как Голландия".
Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг считает, что новое название представит страну в "современном стиле". В нидерландском совете по туризму заявили, что этот шаг направлен на изменение имиджа государства за рубежом.
Ранее в министерстве иностранных дел страны пояснили, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг: название Голландия является более распространенным, но ассоциируется исключительно с кварталом красных фонарей Амстердама и употреблением легких наркотиков. "Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход", - заявили в пресс-службе министерства.
Новое название будет использоваться, в частности, на конкурсе песни "Евровидение-2020", который пройдет в голландском городе Роттердам. Название "Нидерланды" также будет использоваться во всех материалах, связанных с Олимпийскими играми 2020 года в Токио.
Отмечается, что сильнее всего отказ от названия Голландия повлияет на футбольную сборную страны и совет по туризму. Название Holland является мощным брендом для многих любителей спорта по всему миру, а основной сайт Совета по туризму располагается по адресу Holland.com. Совет также публикует обширные рекомендации по использованию бренда, известные как Holland Toolkit.
В то же время ребрендинг позволит регулировать поток туристов в страну: число посещающих Амстердам достигло уровня, который многие называют неприемлемым. Как рассказал голландский журналист Хуберт Смит, жители столицы приветствуют смену имиджа страны, так как не выдерживают потока туристов.
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