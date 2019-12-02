Нидерланды обвинили Россию в том, что она препятствует допросу украинского подозреваемого в деле о катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Несколько запросов о выдаче бывшего зенитчика самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха не имели успеха, заявила прокуратура в Гааге в понедельник, 2 декабря.
Российские власти каждый раз отвечали Нидерландам, что местонахождение Цемаха им неизвестно. Нидерландская прокуратура обвинила Москву, в том, что она предоставила возможность украинцу Цемаху, воевавшему на стороне сепаратистов, вернуться в Донбасс.
Власти Украины передали Владимира Цемаха, считавшегося ключевым свидетелем по делу MH17, Москве в сентябре в рамках обмена пленными. Решение Киева включить его в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. Через несколько дней Нидерланды заявили, что переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу.
Дело о крушении самолета над Донбассом
Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.
В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В нем говорится, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В июне 2019 года JIT назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе. По ее данным, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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