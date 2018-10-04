В апреле прошлого года Служба военной разведки и безопасности Нидерландов предотвратила кибератаку ГРУ, нацеленную на ОЗХО, заявила на пресс-конференции в Гааге министр обороны страны Анк Бейлевелд.
В тот же день из страны были высланы четыре россиянина, которые, как считают власти Нидерландов, являются сотрудниками ГРУ. У них были дипломатические паспорта.
Ноутбук, изъятый у одного из подозреваемых, использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Как заявила Бейлевелд, в Малайзии он использовался, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.
Фотографии подозреваемых россиян продемонстрировали на пресс-конференции. Также были названы их имена: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявил РИА Новости, что Россия зеркально ответит на высылку ее граждан с диппаспортами.
ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии и отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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