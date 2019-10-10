Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок после переговоров с украинским коллегой в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".
По его словам, Нидерланды исключают возможность ослабления санкций, если не будет выполнения Минских соглашений со стороны РФ.
"Нидерланды не позволят, чтобы санкции против РФ были ослаблены без надлежащей реализации Минских соглашений", - отметил глава МИД Нидерландов.
"Санкции введены после аннексии Крыма и после всех действий, которые совершила Россия на Востоке Украины. Возможность снятия или облегчения санкций будет зависеть от поведения и действий России", - добавил он.
Напомним, накануне Стефан Блок встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе главы государства сообщили, что Зеленский сообщил Блоку о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.
Как известно, Евросоюз в декабре должен принять решение относительно продления экономических санкций против России.
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