После отказа РФ признать решение суда в Гааге по захвату корабля "Гринпис" в Баренцевом море стороны договорились об окончательном урегулировании конфликта и выплате компенсации.
Arctic Sunrise
© Reuters / Scanpix

Нидерланды и Россия достигли соглашения по спору, связанному с задержанием корабля Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году. В рамках окончательного урегулирования конфликта РФ выплатит международной организации "Гринпис", которой принадлежит корабль, компенсацию в размере 2,7 миллиона евро, сообщил в пятницу, 17 мая, МИД Нидерландов в Гааге.

Кроме того, в качестве одного из пунктов урегулирования спора Нидерланды и Россия согласовали проведение совместных научных исследований в российской части Арктики. Обе стороны выделят средства на совместные экспедиции.

Между тем МИД РФ назвал разрешение конфликта вокруг Arctic Sunrise "примером дружественного урегулирования споров" и указал, что договоренность была достигнута на встрече Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. Содержание соглашения конфиденциально, отметили на Смоленской площади в Москве.

Инцидент в Баренцевом море

18 сентября 2013 года экологи из "Гринпис" использовали Arctic Sunrise под флагом Нидерландов для протестных действий у российской нефтяной платформы "Приразломная", расположенной в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море. На следующий день на борт корабля высадились бойцы российских спецподразделений, Arctic Sunrise вместе с членами экспедиции был отбуксирован в Мурманск.

Все находившиеся на борту Arctic Sunrise были арестованы, им были предъявлены обвинения в совершении административных и уголовных правонарушений.

В конце ноября 2013 года моряки и экологи были выпущены под залог, а позднее амнистированы на основании постановления Госдумы РФ. 6 июня 2014 года Arctic Sunrise покинул Мурманск и 9 августа 2014 вернулся в Амстердам.

В июле 2017 года Третейский суд в Гааге вынес решение по делу Arctic Sunrise, признав РФ виновной в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обязав ее выплатить Нидерландам 5,39 миллиона евро. Однако Москва не признала компетенцию этого суда в разрешении подобных споров и отказалась от выплаты компенсации.

Deutsche Welle

В мире

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в...

В Таиланде собака-инвалид спасла похороненного заживо младенца

На севере Таиланда собака спасла новорожденного...

Украинские порты заявили об убытках на сотни миллионов долларов из-за Крымского моста (7)

Украинские порты столкнулись с серьезными проблемами...

Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен (1)

Оппозиция в Абхазии требует возбудить дело о возможном...

Трамп обвинил американские СМИ в недостоверном освещении иранской проблемы

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил...

TOP новостей

Gatvės muzikos diena Gatvės muzikos diena Kaune

В Вильнюсе проходит традиционный День уличной музыки (7)

18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...

Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок (2)

Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...

Muziejų naktis Vilniuje

В Литве пройдет традиционная Музейная ночь

В субботу, 18 мая, во всей Литве пройдет традиционная...

Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)

Стартап финансовых технологий из Соединенного...

В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом (1)

В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...