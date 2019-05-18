Нидерланды и Россия достигли соглашения по спору, связанному с задержанием корабля Arctic Sunrise и его экипажа в 2013 году. В рамках окончательного урегулирования конфликта РФ выплатит международной организации "Гринпис", которой принадлежит корабль, компенсацию в размере 2,7 миллиона евро, сообщил в пятницу, 17 мая, МИД Нидерландов в Гааге.
Кроме того, в качестве одного из пунктов урегулирования спора Нидерланды и Россия согласовали проведение совместных научных исследований в российской части Арктики. Обе стороны выделят средства на совместные экспедиции.
Между тем МИД РФ назвал разрешение конфликта вокруг Arctic Sunrise "примером дружественного урегулирования споров" и указал, что договоренность была достигнута на встрече Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. Содержание соглашения конфиденциально, отметили на Смоленской площади в Москве.
Инцидент в Баренцевом море
18 сентября 2013 года экологи из "Гринпис" использовали Arctic Sunrise под флагом Нидерландов для протестных действий у российской нефтяной платформы "Приразломная", расположенной в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море. На следующий день на борт корабля высадились бойцы российских спецподразделений, Arctic Sunrise вместе с членами экспедиции был отбуксирован в Мурманск.
Все находившиеся на борту Arctic Sunrise были арестованы, им были предъявлены обвинения в совершении административных и уголовных правонарушений.
В конце ноября 2013 года моряки и экологи были выпущены под залог, а позднее амнистированы на основании постановления Госдумы РФ. 6 июня 2014 года Arctic Sunrise покинул Мурманск и 9 августа 2014 вернулся в Амстердам.
В июле 2017 года Третейский суд в Гааге вынес решение по делу Arctic Sunrise, признав РФ виновной в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обязав ее выплатить Нидерландам 5,39 миллиона евро. Однако Москва не признала компетенцию этого суда в разрешении подобных споров и отказалась от выплаты компенсации.
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