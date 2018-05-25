Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Основываясь на заключениях [международной группы следователей], Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за поставку установки "Бук", использованной, чтобы сбить MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стефа Блока.

"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - пояснил министр.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Позже Блок заявил, что у России могут потребовать выплаты компенсаций жертвам катастрофы.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

Выводы международного расследования

Накануне, 24 мая, международная группа следователей объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

"Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков".

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно войсковой части №32406) заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

В пятницу расследователи Bellingcat заявили, что им "с очень большой вероятностью" удалось определить личность человека, который в перехваченных телефонных разговорах обсуждает поставку "Бука" и планы сбить самолет. По верссии Bellingcat, это сотрудник ГРУ.

Реакция Москвы

Министерство обороны России накануне в очередной раз опровергало причастность России к крушению MH17 в Донбассе. А в пятничном заявлении военного ведомства говорится, что продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук" не может быть частью российской ракеты.

"Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию", - заявили в минобороны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия может признать выводы международного следствия только в том случае, если будет допущена к расследованию.

"На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия", - сказал он после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Петербурге. "Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено", - уточнил Путин.

В пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя обвинения Нидерландов и Австралии, повторил мысль о том, что расследование "не включало в себя российскую сторону". На вопрос, может ли он сказать, что Россия категорически отвергает обвинения, он ответил: "Безусловно".

Международная реакция

Евросоюз и НАТО уже призвали Россию взять на себя ответственность за крушение самолета.

"Европейский совет призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать, чтобы установить виновных", - цитирует Франс пресс заявление главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини.

С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Крушение MH17 стало глобальной трагедией и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО неоднократно выражало полную поддержку мерам, предпринимаемым голландскими властями и другими, чтобы пролить свет на то, что случилось в тот ужасный день, и добиться справедливости для 298 погибших и их близких", - сказал он.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил: "Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Российские власти теперь должны ответить за свои действия в связи с катастрофой MH17".

По его словам, Британия полностью поддерживает требования государств-участников расследования к России.