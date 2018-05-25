Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за крушение самолета "Боинг", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года. Накануне международная следственная группа заявила, что самолет, выполнявший рейс MH17, был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО.
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Согласно сообщению на сайте правительства Нидерландов, обе страны официально уведомили Россию о своем решении.

"Основываясь на заключениях [международной группы следователей], Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несет ответственность за поставку установки "Бук", использованной, чтобы сбить MH17", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Стефа Блока.

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"Привлечение государства к ответственности - это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это. Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причиненных крушением MH17", - пояснил министр.

По его словам, один из возможных шагов после этого - передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора.

Позже Блок заявил, что у России могут потребовать выплаты компенсаций жертвам катастрофы.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов. Погибли также граждане Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.

Выводы международного расследования

Накануне, 24 мая, международная группа следователей объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска.

"Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - заявил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков".

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно войсковой части №32406) заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

В пятницу расследователи Bellingcat заявили, что им "с очень большой вероятностью" удалось определить личность человека, который в перехваченных телефонных разговорах обсуждает поставку "Бука" и планы сбить самолет. По верссии Bellingcat, это сотрудник ГРУ.

Реакция Москвы

Министерство обороны России накануне в очередной раз опровергало причастность России к крушению MH17 в Донбассе. А в пятничном заявлении военного ведомства говорится, что продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук" не может быть частью российской ракеты.

"Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией в минувший четверг, был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию", - заявили в минобороны.

В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия может признать выводы международного следствия только в том случае, если будет допущена к расследованию.

"На наше удивление, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то, что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия", - сказал он после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Петербурге. "Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено", - уточнил Путин.

В пятницу его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя обвинения Нидерландов и Австралии, повторил мысль о том, что расследование "не включало в себя российскую сторону". На вопрос, может ли он сказать, что Россия категорически отвергает обвинения, он ответил: "Безусловно".

Международная реакция

Евросоюз и НАТО уже призвали Россию взять на себя ответственность за крушение самолета.

"Европейский совет призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать, чтобы установить виновных", - цитирует Франс пресс заявление главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини.

С аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Крушение MH17 стало глобальной трагедией и виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО неоднократно выражало полную поддержку мерам, предпринимаемым голландскими властями и другими, чтобы пролить свет на то, что случилось в тот ужасный день, и добиться справедливости для 298 погибших и их близких", - сказал он.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил: "Кремль считает, что может действовать безнаказанно. Российские власти теперь должны ответить за свои действия в связи с катастрофой MH17".

По его словам, Британия полностью поддерживает требования государств-участников расследования к России.

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