Власти Нидерландов собираются отказаться от слова "Голландия" как синонима официального названия государства. Как сообщили в пятницу, 4 октября, британские газеты The Guardian и The Telegraph, власти Нидерландов разрабатывают в этой связи масштабную ребрендинговую кампанию, направленную на создание образа "открытой и инновационной страны", а также стимулирование экспорта и туризма.
Соответствующая концепция будет представлена уже в конце 2019 года при поддержке правительства, туристической индустрии и частного бизнеса. "Было заключено соглашение о предпочтительном употреблении официального названия страны - Нидерланды, - цитирует The Telegraph пресс-секретаря нидерландского МИДа.
Именно это название, а не Голландия, должно будет употребляться в отношении страны на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме и на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Кроме того, национальная футбольная команда на официальных встречах будет называться исключительно сборной Нидерландов.
Нидерланды хотят привлечь туристов в провинцию
Как пишет The Guardian, правительство "хочет убрать фокус международного внимания с тех особенностей национальной жизни, с которыми обычно ассоциируется страна, таких, как культура употребления наркотиков в рекреационных целях и Квартал красных фонарей в Амстердаме.
Кроме прочего, создание нового имиджа должно способствовать повышению популярности у туристов провинций, менее известных, чем столичный регион. В мае 2019 года Нидерландское бюро по туризму и конгрессам (NBTC) заявило, что собирается притормозить продвижение Амстердама, мотивируя это тем, что количество туристов, желающих посетить столицу, может оказаться слишком большим.
Голландия - область на западе Нидерландов, которая включает в себя провинции Северная и Южная Голландия. Именно в области Голландия находятся три самых крупных города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага. В XVI-XVII веках это была наиболее развитая в промышленном отношении область, с которой впоследствии стали ассоциировать все государство.
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