Министр обороны Нидерландов заявила, что стране надо избавиться от наивности в вопросе кибербезопасности. По ее словам, Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.
© DELFI / Andrius Ufartas

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией. Об этом в воскресенье, 14 октября, заявила министр обороны Анк Бейлевельд в интервью нидерландскому телевидению. Таким образом министр прокомментировала инцидент, который произошел в апреле рядом со штаб-квартирой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, когда четыре человека с российскими дипломатическими паспортами были задержаны рядом с автомобилем, полным электронного оборудования. Как ранее заявляла Бейлевельд, речь шла о неудавшейся попытке российских спецслужб совершить кибератаку на серверы ОЗХО.

Статьи по теме:
Британия раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро  (11)
Литва, Великобритания и еще несколько стран выступают за санкции ЕС в связи с кибератаками  (83)

"То, что произошло, действительно опасно", - заявила Бейлевельд. На вопрос, можно ли назвать нынешнее положение между двумя странами "кибервойной", она ответила: "Да, дела обстоят так". "Мы должны избавиться от наивности в этой области и принять меры", - добавила глава оборонного ведомства Нидерландов. По ее словам, после недавних событий министерство обороны увеличило расходы на кибербезопасность. "Мы вкладываем больше средств в разведывательные службы, чтобы иметь возможность видеть, что происходит, и принимать меры в случае необходимости", - указала Анк Бейлевельд. Она сообщила также, что НАТО рассматривала предложение Нидерландов использовать своих специалистов по кибератакам.

4 октября власти Нидерландов сообщили о предотвращении компьютерной атаки российских шпионов на серверы ОЗХО. Четыре российских шпиона с дипломатическими паспортами были выдворены из Нидерландов еще в апреле, однако подробности были раскрыты только в октябре. По словам министра Бейлевельд, в состав шпионской группы входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. В Москве отвергают все обвинения.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Ещё бы буденовки надели". ГРУ нашло виновных в провале в Нидерландах, среди них — близкий друг Чепиги (19)

В Минобороны РФ 6 октября прошло совещание, на котором...

Ответная нота: МИД РФ обвинил Нидерланды в провокации (2)

Во вторник российское дипведомство вручило послу...

Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на ОЗХО (23)

Министерство обороны Нидерландов объявило о...

В мире

СМИ узнали о достижении Евросоюзом и Британией соглашения о Brexit

Переговорщики от Лондона и Брюсселя договорились о...

В Турции грузовик с мигрантами упал с моста: 22 погибших

В Турции погибли 22 человека, в том числе несколько...

В Германии легкий самолет въехал в группу людей: трое погибших

Легкомоторный самолет Cessna при взлете врезался в...

Израиль объявил о возобновлении "точечных ликвидаций" лидеров террора (4)

В воскресенье, 14 октября, состоялось заседание...

ВИДЕО: в центре Киева прошел многотысячный марш (3)

В Киеве на Европейской площади завершился марш...

TOP новостей

Опрос: запрет магазинам работать по воскресеньям поддерживает только четверть жителей Литвы (9)

Большая часть жителей страны по воскресеньям посещает...

79-летняя женщина стала заложницей электронной системы: сын обвиняет государственные учреждения (11)

Проживающая в Вильнюсе 79-летняя женщина стала...

Около 600 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву (16)

На границе Беларуси с соседними странами скопились...

Погода: середина октября порадует теплом (8)

Антициклон из Литвы убираться не спешит. Не собирается...

Женщина требует у больницы в Лаздияй 150 000 евро за стерилизацию без её ведома (51)

Женщина у больницы в Лаздияй требует в суде 150 000 евро за...