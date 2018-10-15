Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на слова начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри. Он обозначил ситуацию как часть "холодной войны 3.0" и заявил, что Россия опирается на кибертехнологии и военную активность для "подрыва деятельности западных правительств".

"Мы видим возрастающий интерес российских военно-морских судов, когда проводим учения", - заявил военачальник на брифинге в Роттердаме. -Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым".

"Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом", - добавил генерал.

Полярный круг все чаще рассматривается как сфера стратегических интересов Великобритании и НАТО, в то время как по мере наступления глобального потепления Россия и Китай готовятся осваивать новые маршруты доставки грузов в регионе, говорится в статье.

Джефф Мак Мутри усомнился, что выход Великобритании из Евросоюза подорвет тесное сотрудничество в области безопасности. "Мы оба партнеры по НАТО, поэтому я не предвижу никаких противоречий в сотрудничестве наших вооруженных сил после того, как процесс Brexit будет завершен. Нравится вам это или нет, вы все еще часть Европы", - добавил он.

Генерал сделал свои заявления всего через несколько недель после того, как министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскрыл "стратегию обороны Арктики", в которую входит отправка 800 британских военнослужащих в Норвегию в следующем году. Лондон также построит военную базу на севере этой страны.

Отметим, что западные страны неоднократно проявляли беспокойство в связи с повышенным интересом Москвы к освоению Арктики и деятельностью российских военных в регионе. Так, в августе в Великобритании заявили о необходимости укреплять оборону Арктики для противостояния растущей военной активности России.

В докладе, составленном депутатами британского парламента, говорилось, что Кремль увеличивает свое присутствие в Арктике и может спровоцировать возвращение к соперничеству из-за нее. Депутаты упомянули в качестве настораживающих шагов со стороны России открытие новых и восстановление советских баз в Арктике, размещение большого количества войск на границах соседних стран и развертывание там ракетных комплексов и систем ПРО.

В марте главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил об усилиях России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва при желании сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем. В сентябре газета The Washington Post написала, что по мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом".

Россия своего интереса к освоению Арктики не скрывает. В 2016 году министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал продолжение усиления группировки войск РФ на арктическом направлении. В конце 2017-го глава военного ведомства сообщил, что Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. Всего на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет было возведено более 400 объектов. В них размещено более тысячи военнослужащих, специальное вооружение и техника.

Осенью прошлого года был опубликован доклад британского Центра исследований России при Henry Jackson Society, в котором говорилось, что российские власти при полном попустительстве НАТО расширяют деятельность вооруженных сил в Арктике, продолжая милитаризацию региона, а также активно осваивают природные ресурсы.

В августе Шойгу заявил, что Арктика стала центром интересов ряда западных стран, не исключив возникновения военных конфликтов в регионе, отмечает РБК. Тогда он подчеркнул, что приоритетом российских военных является защита национальных интересов в Арктике.