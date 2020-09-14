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Три независимые лаборатории в Европе подтвердили наличие в организме Алексея Навального ядов группы "Новичок". Об этом сообщил представитель Федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводятся на сайте правительства.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

В начале сентября специальная лаборатория бундесвера провела токсикологический тест, выявивший в организме Алексея Навального "недвусмысленные доказательства" наличия химического отравляющего вещества группы "Новичок".

"Это является серьезным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). Поэтому федеральное правительство включило Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в анализ доказательств по делу Навального", - говорится в сообщении, согласно которому одна из статей конвенции дает всем договаривающимся государствам возможность получать техническую поддержку от ОЗХО. На основании этого ОЗХО взяла пробы Навального и приняла необходимые меры для их изучения.

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Федеральное правительство обратилось к Франции и Швеции с просьбой о проведении независимого обзора доказательств на основе анализов, взятых у Навального. Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями двух стран, подтверждают доказательства из Германии. "Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", - заявили в федеральном правительстве Германии, подчеркнув, что находятся в тесном контакте с европейскими партнерами и намерены обсудить дальнейшие шаги в связи с этим инцидентом.

Эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок", предположительно отравили чай или нанесли его на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

Тем не менее российские власти по-прежнему не верят в версию с отравлением, а врачей, лечивших Навального в Омске, предположительно сбили с толку симптомы, не укладывающиеся в картину отравления данным веществом. При этом эксперты отмечают, что "классическая" картина отравления в реальности может быть гораздо более разнообразной, чем принято считать, и может не включать в себя даже сильное сокращение зрачка. А отсутствие бронхоспазма также вполне ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа.

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