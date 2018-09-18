Данные, обнародованные представителем российского военного ведомства Игорем Конашенковым и начальником Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николаем Паршиным, включают в себя:

- документы из архива "Долгопрудненского машиностроительного производственного объединения" (ныне входит в концерн "Алмаз-Антей"), согласно которым продемонстрированные Совместной следственной группой на брифинге 24 мая 2018 года серийные номера на обломках сбившей "Боинг" ракеты указывают на ее принадлежность к 223-й зенитной ракетной бригаде Прикарпатского военного округа УССР;

- обнародованные ранее Международной следственной группой видеозаписи перевозки и проезда "Бука" по территории Украины, дополненные графикой, якобы указывающей на их фальсификацию. В частности, на скриншоты с этих видео добавлены линии перспективы, которые, по мнению Минобороны, не сходятся, как должны, в одной точке на горизонте;

- аудиозапись с перехватом телефонного разговора, на которой полковник украинской армии Руслан Гринчак во время учений ПВО в Одесской области в 2016 году говорит такую фразу, требуя от своих коллег закрыть воздушное пространство в районе учений: "Если будет вот так (если воздушное пространство не будет закрыто), ***** [собьем] еще один малайзийский "Боинг".

Как отмечает "Радио Свобода", Минобороны РФ не первый раз проводит большие пресс-конференции для журналистов в попытках опровергнуть доказательства независимых расследований и данные Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT).

В числе версий Минобороны были такие: "Боинг" был сбит украинским истребителем Су-25 (к ней российские военные не возвращаются с 2016 года), видео с проездом "Бука" по Луганской области незадолго до трагедии на самом деле было снято в другом городе (опровергнуто свидетелями, побывавшими на месте съемки), перед катастрофой "Боинг" резко сменил курс (опровергнуто данными Совета по национальной безопасности Нидерландов), пуск ракеты был осуществлен украинским "Буком" из села Зарощенское, которое находилось под контролем ВСУ (опровергнуто спутниковыми снимками компании Digital Globe).

Помимо этого российские СМИ выдвигали и другие версии, указывавшие на вину Украины в катастрофе самолета, например, ссылаясь на свидетельства диспетчера воздушного движения в киевском аэропорту, роль которого, как показало расследование, сыграл арестованный в Румынии по обвинению в мошенничестве испанец.

По версии Совместной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Установка была доставлена в Украину незадолго до катастрофы и позже вернулась в Россию. Выстрел был произведен из модифицированной ракеты 9М38М1, поражающие элементы которой — "двутавры" в форме бабочки. Пусковая точка находилась не в Зарощенском, а в поле к югу от села Снежное, подконтрольного сепаратистам. Установить все обстоятельства, приведшие к катастрофе "Боинга", не в последнюю очередь удалось благодаря исследованию доказательств в открытых источниках расследовательской группой Bellingcat и другими независимыми исследователями. Помимо этого, в Bellingcat назвали имена и фамилии людей, предположительно причастных к доставке "Бука" в Украину.

Как сообщил глава Bellingcat Элиот Хиггинс, министерство обороны России имеет давнюю и хорошо документированную историю лжи и подделок доказательств, поэтому просто нельзя полагаться на них как на достоверный источник. "Мы не можем знать, насколько подлинными являются данные о серийном номере ракеты, поскольку они исходят из источника, ранее неоднократно пойманного на фабрикации доказательств. Для подтверждения подлинности этих данных потребуется независимое расследование, которое займет какое-то время", — заявил Хиггинс.

"Мне показалась интересной теория о неправильной перспективе на видео, потому что она берет свое происхождение на конспирологических сайтах, создатели которых продвигают ее уже довольно давно. Но для любого, кто взглянет на это серьезно, она звучит как бессмыслица. Они говорят, что на одном из видео верхняя часть белой кабины тягача становится темной в тот момент, когда грузовик въезжает в тень — а остальная кабина нет. Но, как видно из других фотографий этого тягача, верхняя часть кабины изначально была черной и выполненной из светоотражающего материала. Поэтому когда машина попала в тень, солнце просто перестало отражаться от этой черной полосы.

Thread — So the Russian MoD is claiming there's something dodgy about the lighting in the videos, but it's just misinterpreting the shadows and objects. I'll explain how. 1/— Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018

"Министерство обороны использует эти картинки, чтобы сказать: белая кабина не была бы видна в тени… Это утверждение основывается на идее, что верхняя часть кабины тоже белого цвета. Это не так: на втором фото хорошо видно, что сверху — черная светоотражающая полоса, которая на видео плохого качества видна как белая (потому что она отражает солнечный свет). Без падающего на нее света она становится гораздо темнее".

Еще один пример — использование анимации передвижения "Бука" из презентации JIT, с помощью которой был продемонстрирован маршрут его передвижения по территории Украины.

Минобороны РФ утверждает, что на этой анимации "Бук" движется задом наперед. Действительно, Совместная следственная группа допустила ошибку при создании этого ролика, поместив на него фотографию "Бука" развернутой не в ту сторону. Но реальная фотография, на которой основана анимация, ясно показывает, что "Бук" движется в правильном направлении.

Как говорит эксперт независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, брифинг Минобороны оказался комбинацией информации, представленной в ложном свете, и откровенной лжи.

"Единственный реальный фактический материал, который нам показало Минобороны, — это документы на ракету, которая, по их словам, якобы была произведена в 1986 году и поставлена в одну из ракетных войсковых частей, базировавшихся тогда на территории Украинской советской социалистической республики. Сразу возникает вопрос: Минобороны упорно говорит о ракете 9М38, тогда как эксперты сходятся на том, что MH17 был сбит ракетой 9M38M1. Это более поздняя модификация, имеющая элементы двутавровой формы, в просторечии — в виде "бабочки", которые были найдены даже в телах пилотов", — говорит Михайлов.

Еще один вопрос: единственные фотографии "Буков" 223-го ракетного полка ВСУ Украины были сделаны в 2014 году в Полтавской области. Свидетельств присутствия "Буков" этого полка в каком-либо другом месте или на месте трагедии нет.

На брифинге речь шла о ракете совершенно другой модификации, и эта ракета могла попасть к сепаратистам совершенно разными способами: быть переданной на модернизацию из Украины в Россию, о чем в свое время говорили даже представители российского концерна "Алмаз-Антей", производителя "Буков". Она могла быть захвачена в Крыму, могла быть захвачена на одной из баз ПВО, которые после начала войны перешли под контроль сепаратистов. "Вариантов много, и показанные документы не разбивают сами по себе тот массив доказательств, который уже собран", — обращает внимания Михайлов.

Он также отметил, что теория "игр с перспективой" взята у иностранных конспирологов, "так же как были взяты оттуда спутниковые снимки с запечатленным на них "моментом выстрела истребителя по "Боингу", так же как были взяты оттуда рассуждения о том, что видео с "Буком" снято не в Луганске, а в городе Красноармейск, подконтрольном Украине".

"Эти теории надерганы из интернета, притом что само Минобороны постоянно критикует так называемые "доказательства из интернета". Говоря о сфальсифицированном видео с тягачом в Макеевке, Минобороны не учитывает, что этот же тягач на этой же улице попал на спутниковые снимки Google, которые сейчас находятся в открытом доступе", — говорит эксперт независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

А "неправильная перспектива" на видео проезда тягача с "Буком" объясняется с помощью базовых знаний геометрии: "Параллельные линии сходятся в бесконечности. Но для этого они должны быть параллельными. У едущего по дороге грузовика с кабиной, тралом и еще гусеничной машиной сверху все эти части могут быть расположены как угодно относительно друг друга и поверхности".

Что касается представленной аудиозаписи, то из нее стала понятна одна важная вещь: ГРУ или кто-то еще очень тщательно прослушивают телефонные разговоры украинских военных, вплоть до того, что в их распоряжении оказался некий разговор 2016 года на учениях в Одесской области.

Неужели во всей это массе прослушек было найдено лишь такое "свидетельство" — одна фраза, брошенная украинским полковником через два года после катастрофы "Боинга".

Если бы Украина действительно сбила "Боинг", было бы огромное количество разговоров украинских военных, государственных лиц по поводу этой трагедии, о том, что делать и так далее. Эти разговоры непременно оказались бы в распоряжении Минобороны РФ.

При этом разговоры о том, что "мы сбили гражданский борт, что же теперь делать", напротив, наблюдаются в прослушках разговоров сепаратистов, опубликованных еще в июле 2014 года Службой безопасности Украины. "То, что Минобороны не смогло найти никаких признаний украинцев в том, что они сбили "Боинг", свидетельствует о том, что это была не Украина — иначе они нашли бы что-то гораздо более убедительное", — уверен Михайлов.

Почему же Минобороны понадобилось устраивать этот брифинг именно сейчас и какие доказательства своей непричастности к катастрофе "Боинга" российское ведомство действительно могло бы представить?

По мнению Михайлова, "подготовка такой обширной мистификации — это достаточно долгий процесс. Россия научилась на своем горьком опыте, когда она вывалила 21 июля, через 4 дня после катастрофы, какие-то совершенно неподготовленные версии, мгновенно разбитые в пух и прах. Еще один вариант — Минобороны получило какие-то сведения о том, что голландцы готовы опубликовать еще какие-то материалы. Возможно, цель — отсрочить публикацию этих данных, поскольку Совместная следственная группа будет внимательно проверять сегодняшние заявления Минобороны, как это она делала и раньше. Голландцы потратили очень много времени, чтобы исключить версии с украинским "Буком" или украинским истребителем, которые педалировались кремлевской пропагандой".

"Сейчас, когда потребуется время на документальное опровержение новых версий, следствие может затянуться еще на какое-то время. Россия могла бы предъявить "Бук" с номером 332, разрешить провести допросы господина Дубинского, который исполнял главы разведки "ДНР" и занимался непосредственно перевозкой "Бука", и господина Иванникова ("Ориона" из перехваченных СБУ переговоров сепаратистов, обладающего характерным тонким голосом, подробнее читайте здесь). Понятно, что Россия не будет идти на такое сотрудничество со следствием, потому что тогда рано или поздно всплывут доказательства участия российских военных в этой трагедии", — полагает Михайлов.