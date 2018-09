Данные, обнародованные представителем российского военного ведомства Игорем Конашенковым и начальником Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николаем Паршиным, включают в себя:

- документы из архива "Долгопрудненского машиностроительного производственного объединения" (ныне входит в концерн "Алмаз-Антей"), согласно которым продемонстрированные Совместной следственной группой на брифинге 24 мая 2018 года серийные номера на обломках сбившей "Боинг" ракеты указывают на ее принадлежность к 223-й зенитной ракетной бригаде Прикарпатского военного округа УССР;

- обнародованные ранее Международной следственной группой видеозаписи перевозки и проезда "Бука" по территории Украины, дополненные графикой, якобы указывающей на их фальсификацию. В частности, на скриншоты с этих видео добавлены линии перспективы, которые, по мнению Минобороны, не сходятся, как должны, в одной точке на горизонте;

- аудиозапись с перехватом телефонного разговора, на которой полковник украинской армии Руслан Гринчак во время учений ПВО в Одесской области в 2016 году говорит такую фразу, требуя от своих коллег закрыть воздушное пространство в районе учений: "Если будет вот так (если воздушное пространство не будет закрыто), ***** [собьем] еще один малайзийский "Боинг".

Как отмечает "Радио Свобода", Минобороны РФ не первый раз проводит большие пресс-конференции для журналистов в попытках опровергнуть доказательства независимых расследований и данные Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT).

В числе версий Минобороны были такие: "Боинг" был сбит украинским истребителем Су-25 (к ней российские военные не возвращаются с 2016 года), видео с проездом "Бука" по Луганской области незадолго до трагедии на самом деле было снято в другом городе (опровергнуто свидетелями, побывавшими на месте съемки), перед катастрофой "Боинг" резко сменил курс (опровергнуто данными Совета по национальной безопасности Нидерландов), пуск ракеты был осуществлен украинским "Буком" из села Зарощенское, которое находилось под контролем ВСУ (опровергнуто спутниковыми снимками компании Digital Globe).

Помимо этого российские СМИ выдвигали и другие версии, указывавшие на вину Украины в катастрофе самолета, например, ссылаясь на свидетельства диспетчера воздушного движения в киевском аэропорту, роль которого, как показало расследование, сыграл арестованный в Румынии по обвинению в мошенничестве испанец.

По версии Совместной следственной группы, "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", приписанной к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Установка была доставлена в Украину незадолго до катастрофы и позже вернулась в Россию. Выстрел был произведен из модифицированной ракеты 9М38М1, поражающие элементы которой — "двутавры" в форме бабочки. Пусковая точка находилась не в Зарощенском, а в поле к югу от села Снежное, подконтрольного сепаратистам. Установить все обстоятельства, приведшие к катастрофе "Боинга", не в последнюю очередь удалось благодаря исследованию доказательств в открытых источниках расследовательской группой Bellingcat и другими независимыми исследователями. Помимо этого, в Bellingcat назвали имена и фамилии людей, предположительно причастных к доставке "Бука" в Украину.

Как сообщил глава Bellingcat Элиот Хиггинс, министерство обороны России имеет давнюю и хорошо документированную историю лжи и подделок доказательств, поэтому просто нельзя полагаться на них как на достоверный источник. "Мы не можем знать, насколько подлинными являются данные о серийном номере ракеты, поскольку они исходят из источника, ранее неоднократно пойманного на фабрикации доказательств. Для подтверждения подлинности этих данных потребуется независимое расследование, которое займет какое-то время", — заявил Хиггинс.

"Мне показалась интересной теория о неправильной перспективе на видео, потому что она берет свое происхождение на конспирологических сайтах, создатели которых продвигают ее уже довольно давно. Но для любого, кто взглянет на это серьезно, она звучит как бессмыслица. Они говорят, что на одном из видео верхняя часть белой кабины тягача становится темной в тот момент, когда грузовик въезжает в тень — а остальная кабина нет. Но, как видно из других фотографий этого тягача, верхняя часть кабины изначально была черной и выполненной из светоотражающего материала. Поэтому когда машина попала в тень, солнце просто перестало отражаться от этой черной полосы.

Thread — So the Russian MoD is claiming there's something dodgy about the lighting in the videos, but it's just misinterpreting the shadows and objects. I'll explain how. 1/— Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018