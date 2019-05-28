По мнению Пола, «давно устоявшиеся традиционные символы успеха не обязательно соотносятся с уровнем счастья». При этом он добавил: «Самой здоровой и счастливой группой населения являются женщины, которые никогда не были замужем и не имеют детей».
К мужчинам, по версии профессора, это не относится — наоборот, им вхождение в брак идет только на пользу. «Мы получили большой объем данных от наших добровольцев, собранных за пару лет. Но я все же окажу медвежью услугу науке и скажу: если вы мужчина, то вам точно следует жениться, но если вы женщина — не беспокойтесь», — прокомментировал Долан.
Это в том числе связно с тем, что мужчины в браке получают больше выгоды для здоровья, но у замужних женщин риск физического или психологического расстройства только увеличивается в сравнении с их одинокими сверстницами.
— Вы видите одинокую женщину 40 лет, без детей: «Какой позор, не правда ли? Может быть, однажды она встретит нужного мужчину, который изменит ее жизнь», — скажете вы. А может, она встретит плохого парня, из-за которого она станет менее счастливой, потеряет здоровье и в результате умрет быстрее, — приводит цитату Пола ресурс media leaks.
Впрочем, не все оценили такой подход. Некоторые пользователи в Facebook отметили, что чувствуют себя счастливыми, находясь в браке. Другие поставили под сомнение достоверность выборки ученого.
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