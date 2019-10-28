Новым лидером террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) стал Абдулла Кардаш. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на близкое к террористам агентство Amaq и на источники в региональной разведке.
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Как пишет портал телеканала "Дождь", Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари, стал новым лидером террористической группировки еще в августе.

По данным источника, роль бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади тогда уже была символической. "Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал Багдади, это говорил — „да" или „нет", не планируя", — сказал собеседник.

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The New York Times пишет со ссылкой на источники, что информация о местонахождении аль-Багдади была получена от одной из его жен и курьера летом 2019 года. В свою очередь Reuters сообщает, что такую информацию предоставил военным ближайший помощник террориста.

О смерти Абу Бакра аль-Багдади в результате проведенной американскими военными спецоперации накануне объявил президент США Дональд Трамп. По его данным, лидер ИГ активировал пояс смертника.

Трамп поблагодарил за помощь в спецоперации Россию, однако Минобороны заявило, что оно ничего не знает о содействии российских военных американцам. Кроме того, в ведомстве усомнились в гибели лидера террористов.

Телеканал "Дождь"
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