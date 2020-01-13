За первые три минуты лайнер набрал высоту 2,4 километра и все это время отражался на радарах. Спустя еще несколько минут электронные системы перестали работать, а воздушное судно передало последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, а затем лайнер поразила еще одна ракета, которая, как утверждает The New York Times, была выпущена с секретных военных баз страны.

Украинский самолет упал на землю спустя несколько минут, при этом произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстояние почти 500 метров от места падения. В общей сложности полет длился семь минут.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения специалистов, пишет, что к катастрофе украинского "боинга-737" привело "несколько слоёв ошибок", связанных как с технологией, так и с методологией обращения с системами противовоздушной обороны.

Агентство цитирует слова специалиста по ракетным системам Стивена Залоги. По его словам, зенитно-ракетные комплексы снабжены механизмами, которые должны предотвращать подобные инциденты, однако в данном случае ни один из них не сработал. При этом иранские власти пока не ответили на ряд вопросов в связи с трагедией. Так, расследователи хотели бы знать, почему аэропорт Тегерана продолжил работу в обычном режиме в ночь, когда Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке и, соответственно, мог ожидать ответного удара.

Версия о том, что украинский самолет спутали с крылатой ракетой, также не выдерживает критики, если учесть, что самолет следовал обычным взлётным курсом, находился на связи с диспетчерами и вообще вёл себя иначе, чем ракета. До сих пор неизвестно и то, кто именно отдал приказ сбить самолет. В Корпусе стражей исламской революции 11 января заявили, что оператор системы ПВО самостоятельно принимал решение в отсутствие связи с командованием, имея на раздумья всего 10 секунд.

Bloomberg отмечает, что ЗРК "Тор", из которого был сбит "боинг", не имеет автоматической системы, позволяющей отличать гражданские самолёты от военных целей, поэтому решение о его применении должно приниматься командованием ПВО, которые имеют доступ к информации о движении гражданских самолётов. Власти Ирана, однако, утверждают, что операторы "Тора", якобы располагая минимумом времени, действовали без консультаций с начальством.

В первоначальном заявлении иранских властей говорилось, что самолёт летел по необычной траектории. Однако данные FlightRadar24, как отмечает Bloomberg, свидетельствуют о том, что траектория была самой обычной для самолётов, взлетающих в аэропорту Тегерана. Кроме того, американские крылатые ракеты летят на очень низкой высоте, менее 100 м над поверхностью, в то время как украинский самолёт был сбит на высоте 2400 метров.

Власти Ирана взяли на себя полную ответственность за случившееся и пообещали наказать виновных. Они сотрудничают со странами, которых коснулась трагедия, в том числе с Украиной и Канадой. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на мероприятии в память о погибших в городе Эдмонтон пообещал сделать всё, чтобы узнать всю правду и добиться наказания виновных.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал и дальше участвовать в расследовании обстоятельств катастрофы. Он подчеркнул, что Иран обещал выплатить компенсации родственникам погибших. По словам Зеленского, участие украинских экспертов в расследовании способствовало тому, что Иран столь быстро признал свою вину.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса генерального прокурора начало досудебное расследование в связи c крушением лайнера. "СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщили "Интерфаксу - Украина" в спецслужбе, отметив, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Иранские власти, которые первоначально утверждали, что падение самолёта стало следствием отказа техники, 11 января признали, что лайнер был сбит. В ряде городов Ирана после этого вспыхнули уличные протесты, участники которых осуждают власти за катастрофу самолёта и за то, что они сразу не сказали о ней правду, а также требуют политических реформ.

Между тем, по словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, власти Ирана узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО, только 10 января, то есть за день до официального признания. "Только в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB.

Рабии добавил, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета". Узнав об этом, президент "сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".