По словам собеседника газеты, Навальный при этом добавил, что после восстановления не собирается остаться в Германии. "Он полностью осознает свое состояние и полностью сознает, что произошло <...> Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свое дело", - приводит New York Times слова своего источника.
Накануне стало известно, что выводы об отравлении Навального ядами группы "Новичок" были подтверждены в независимых лабораториях Франции и Швеции. Ранее правительство Германии обратилось к этим странам с просьбой о проведении независимого обзора доказательств на основе анализов, взятых у Навального.
Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями двух стран, подтверждают доказательства из Германии. "Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", - заявили в федеральном правительстве Германии, подчеркнув, что находятся в тесном контакте с европейскими партнерами и намерены обсудить дальнейшие шаги в связи с этим инцидентом.
Эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок", предположительно отравили чай или нанесли его на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.
По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.
Тем не менее российские власти по-прежнему не верят в версию с отравлением, а врачей, лечивших Навального в Омске, предположительно сбили с толку симптомы, не укладывающиеся в картину отравления данным веществом. При этом эксперты отмечают, что "классическая" картина отравления в реальности может быть гораздо более разнообразной, чем принято считать, и может не включать в себя даже сильное сокращение зрачка. А отсутствие бронхоспазма также вполне ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа.
Москва по-прежнему отрицает все обвинения в причастности к покушению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения".
Подробнее: https://www.newsru.com/world/15sep2020/back_russia.html
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