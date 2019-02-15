Это тревожный вывод, принимая во внимание, что многие молодые люди пробуют наркотики, а некоторые родители закрывают глаза на данный факт. Эксперты специально проанализировали 11 ранее проводившихся изысканий, включавших данные более 23000 молодых людей.

Не учитывались только данные молодых людей, изначально имевших признаки депрессии или историю данного заболевания среди родственников. Оказалось, использование марихуаны в возрасте младше 18 лет повышало риск прихода депрессии до 35 лет почти на 40%. По оценкам ученых, примерно каждый 14-й случай депрессии в обозначенной возрастной группе может быть обусловлен опытом употребления марихуаны в подростковом возрасте.

Еще было установлено, что употребление растительного наркотика повышало риск суицида в три раза. Эксперты объясняют все тем, как марихуана влияет на развивающийся мозг подростков. Известно: марихуана воздействует на зоны мозга, руководящие рациональной и эмоциональной мыслительной деятельностью, а также влияет на уровень серотонина, отражающегося на настроении человека.