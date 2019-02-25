Невиновному американцу за 39 лет тюрьмы выплатят 21 млн долларов

Крейг Коули был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве своей бывшей девушки и ее четырехлетнего сына в 1978 году.
Он был освобожден в ноябре 2017 года после помилования, на момент освобождения ему было 70 лет. Невиновность мужчины подтвердил ДНК-анализ.
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