Невиновному американцу за 39 лет тюрьмы выплатят 21 млн долларов

Крейг Коули был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве своей бывшей девушки и ее четырехлетнего сына в 1978 году.

Он был освобожден в ноябре 2017 года после помилования, на момент освобождения ему было 70 лет. Невиновность мужчины подтвердил ДНК-анализ.