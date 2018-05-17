И теперь ожидания крымчан связаны с новыми транспортными перспективами, которые должно принести открытие моста в Керчи. При этом к весне 2018 года полуостров признали частью России только шесть стран мира — Афганистан, Венесуэла, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия. Поэтому развитие туризма в условиях международной изоляции остается весьма нелегкой задачей. О том, что Крым приготовил туристам этого лета, и можно ли насладиться отдыхом там, заехав с украинской стороны, на месте изучил корреспондент «Спектра» Дмитрий Дурнев.

Правила въезда

Степной ветер, запах Сиваша, вяленой рыбы и пустая разбитая дорога — так выглядит в преддверии сезона въезд на административной, как это строго подчеркивают украинские пограничники, границе Украины с Крымом. Далее идет нейтральная полоса — километра полтора дороги — и затем две крашенные зеленым 37-мм зенитки с удивительной надписью: «Милым зенитчицам 1576-го зенитно-артиллерийского полка, защищавшим джанкойское небо в годы войны». Отсюда начинается российская часть границы. Подходить к памятнику и фотографироваться на «нейтральной полосе» категорически запрещено.

Для гражданина России или любого другого иностранца въехать в Крым, не нарушая украинских законов, можно только через официальный украинский пограничный переход, к примеру, под Харьковом, и получив пропуск СБУ на посещение оккупированного полуострова. Дальше путь один — автотранспортом через административную границу Крыма и украинской Херсонской области. На перешейке, связывающим Крым с материком, есть три пограничных перехода — в поселках Чонгар, Каланчак и Чаплынка. Самым удобным и «посещаемым» на протяжении последних четырех лет остается Чонгар, его выбрали и мы.

Так поступают, разумеется, далеко не все. Наиболее заметных «туристов» — политиков, артистов и журналистов, — въезжающих в Крым через паромную переправу в Керчи или прилетающих в Симферополь, Украина старается наказывать. Сейчас, например, пообещала не пустить на финальный матч Лиги Чемпионов -2018 «Реал» -«Ливерпуль» в Киеве (он состоится 26 мая) всех российских журналистов, въезжавших в Крым, минуя официальные украинские пограничные переходы, невзирая на возможное наличие у них официальных журналистских аккредитаций УЕФА. Такая же судьба ждет, вероятно, и тех, кто поедет в Крым и по только что открывшемуся мосту.

Железнодорожное сообщение с Крымом Украина прервала в декабре 2014, с тех пор поезда доезжают до железнодорожной станции села Новоалексеевка (Генический район Херсонской области), отсюда таксисты везут людей как до границы, так и через нее до Симферополя и Ялты. Одно место в такси до Симферополя стоит 400 гривен или 1000 рублей (13.60 евро), вся машина от Новоалексеевки до Ялты «бронируется» за 6000 российских рублей (81.60 евро).

Страховка, которой нет

«Засекай время, — говорит мне водитель корейского джипа, пристроившегося за мной в очередь. — Хоть и без очереди, но на границе проведешь ровно три часа. Мы каждые полгода с детьми ездим к родне, лучше Крыма отдыха нет! Но в июле тут приходится стоять в очереди минимум сутки, я в прошлом году через переход «Чаплынка» поехал, там очереди никогда нет, но и дороги — тоже нет!»

Наш новый знакомый Сергей едет с женой и двумя детьми в Симферополь из Запорожья, обратились мы к нему за советом — он единственный из очереди развернулся и подъехал к одному из стоящих возле трассы ярких киосков купить «Зеленую карту» — международный договор страхования автогражданской ответственности. «ГИБДД в Крыму страховку может потребовать, — поясняет Сергей. — Мы в прошлый раз попали на инспекторов и пришлось откупаться. На 500 рублях договорились, официальные штрафы там зверские!»

Полисами торгуют две херсонские фирмы, «зеленая карта» стоит 573 гривны (17.90 евро) и к ней бесплатно прилагается чашка кофе или чая. «’Зеленая карта’ ваша в Крыму работать не будет! — честно с порога сообщает дама, страховой агент. — Выплат в случае аварии никаких не будет! Это только для защиты от русского ГИБДД».

Нам разъясняют, что поскольку Украина считает Крым своей территорией, украинские страховые компании не могут производить выплат по международным “зеленым картам” при ДТП там. Аналогично, такой же международный полис купленный в России, тоже не поможет. Крым живет по российским законам, всем машинам следует иметь ОСАГО, а его на неделю не продают.

Особенности досмотра

Украинская часть перехода расположена под открытым небом, но отсутствие тени компенсируется скоростью проверки — таможенные инспекторы окидывают взглядом открытый багажник и идут дальше. Мы, не заполняя никаких бумаг, проходим паспортный контроль и едем к виднеющимся российским флагам. Пешеходы эти полтора километра нейтральной полосы преодолевают пешком.

Российский переход «Джанкой» крытый и очень четко организованный — возле каждого места для осмотра большая лавка, каждая машина выгружает на нее все свои вещи к досмотру, водитель достает наружу запасное колесо из багажника, все содержимое бардачка, полок в дверцах и подлокотников необходимо вынуть и выложить на сидения. После сообщения о том, что «машина готова к осмотру», следует личный досмотр каждого пассажира и изучение содержимого сумок и чемоданов.

«Украинским туристам» запрещено везти с собой любое сырое или маринованное мясо, сало, овощи, фрукты, орехи… Пару бутылок крепкого алкоголя провезти можно.

Пока проходили досмотр и заполняли таможенные декларации на временный ввоз машины, отдельное заявление на автомобиль в адрес крымской таможни и иммиграционную карту на каждого пассажира, видели три конфискации продуктов и товаров. Они максимально формальны — группа серьезных людей с георгиевским лентами, приколотыми к груди, стилизованными значками в виде ордена «Отечественной войны», вызывается проверяющим таможенником и начинает целый ритуал — фотографируют закрытый багажник, номер машины и только после этого идет процесс конфискации капусты, огурцов и сала.

Замаринованное мясо для шашлыков в Крым украинцы уже не везут. На переходе много людей с палочками и инвалидными колясками — эти едут в привычные целебные грязевые санатории в Саки и Евпаторию. Им не до шашлыка…

В машине впереди нас под жалобы всей семьи конфисковали пять бутылок какого-то темного масла с наклейками с незнакомым названием на английском. Мы потом специально поискали в интернете эту торговую марку и выяснили, что в бутылках была «эмульсия для обработки помещений, участков и транспорта от насекомых».

Первые впечатления

Неподготовленного человека Крым вводит в ступор сразу — прекращают работу все украинские и международные мобильные операторы, российская сим-карта «Билайна» включает роуминг и не включает мобильный интернет, не работают международные платежные системы и кредитные карты.

Мы знали, что так будет, и ехали с наличными евро — но и обменных пунктов в курортном Крыму не оказалось. На Южном берегу Крыма с украинских времен остались таблички «Обмен валюты», но поменять деньги можно только в стационарных отделениях крымских банков. Вдоль дороги их нет, к побережью мы добрались как раз к их закрытию. Интересно, что в банках в курортной зоне не производится обмен украинской гривны — только доллар и евро.

Спасла заначка в 600 российских рублей, с помощью которой мы смогли заправиться в Симферополе, и поселение в частном секторе, где нам в первый вечер поверили на слово, без денег.

Наша эмитированная в Украине карточка российского «Альфа-банка» в Крыму тоже не работала. Зато бензин там был гораздо дешевле украинского, но на 10% дороже чем в России — литр А-95 стоил 44 рубля (0.60 евро).

Российские «Сбербанк» и «Альфа-банк», избегая санкций, здесь не работают, как и любые другие государственные и частные компании, имеющие выход на глобальный рынок.

Банки и мобильная связь здесь свои. Самый дешевый мобильный пакет с сим-картой оператора «Волна» стоит 50 рублей (0,70 евро), он с посекундной тарификацией. Пакет с сим-картой, который включает безлимитное общение внутри сети из всех трех местных операторов — 200 рублей (2.70 евро). Еще за сотню рублей вам подключат очень прилично работающий мобильный интернет стандарта 4G.

Российские мобильные операторы работают в роуминге. Звонок на них будет стоить от 3 рублей за минуту, звонок в Украину или Европу уже в районе 30-50 рублей. «Мобильная связь сейчас дорогое удовольствие! Пользуйтесь как все мы мессенджерами и звоните куда хотите!» — напутствовал меня молодой парень из мобильного салона Ялты.

Мириться с подобными неудобствами готов далеко не каждый турист, что серьезно изменило состав отдыхающих в Крыму. Рекордным для курортного Крыма стал «советский» 1988 год, когда на полуострове отдохнуло 8,3 млн человек. В постсоветские годы здесь преобладал внутриукраинский туризм. Доля украинцев достигла своего пика в 2009 году, тогда она составила 74% (при 6 млн отдохнувших).

Дальше понемногу стали наращивать свое присутствие россияне и белорусы. В последний мирный 2013 год доля украинских туристов достигла 66%, российских — 26% и еще 2% обеспечили белорусы, остальные 6% составляли, по-видимому, гости из «дальнего зарубежья». В тот год полуостров посетили 5,9 млн человек. Интересно, что в то время частный сектор больше предпочитали украинцы, а санатории — россияне, для которых крымский «ценник» был очень невысоким.

После присоединения полуострова к России об иностранном потоке туристов пришлось забыть. Количество отдыхающих упало до 4 млн в 2014 и затем начало медленно расти до 4,6 млн в 2015 и пока рекордных почти 5,6 млн человек в 2016 году. В феврале 2018 года, оценивая прошедший год, глава Крыма Сергей Аксенов назвал количество украинских туристов в 500 тыс. человек при посетивших полуостров в 2017 году 5,4 млн приезжих.

Изменился и состав отдыхающих. Даже в рекордном 1988 году из более чем 8 миллионов туристов только 2 млн приняли официальные пансионаты, остальные отдыхали дикарями — в воспетых советскими фильмами съемных сарайчиках, комнатах и «койках».

«Знаете, раньше у нас был особый поселок, куда ехали в одно и то же место в частный сектор поколениями дети интеллигенции из Питера, Москвы, Киева, — рассказала «Спектру» хозяйка жилья из Гурзуфа. — Ты мог выйти на пляж в августе, июле и увидеть в одни и те же сроки одни и те же знакомые компании и так годами. В 2014 появился другой отдыхающий в другой обуви, с другими более «недорогими» привычками. Отдыхающие по путевкам кушают в санаториях и не склонны тратить лишнее. И почему-то перестали ездить старые компании из Санкт-Петербурга, вроде ж русские…»

Сила моста

«Документов для отчета по жилью у вас, извините, не будет, — сразу предупредила нас квартирная хозяйка Оля в Ялте. — Налоги на туристический бизнес все время обещают ввести, но пока все как при Украине, декларируем в конце сезона доходы и платим какие-то налоги, жесткого учета нет. Туриста сейчас, как было раньше, тоже нет. Может как Крымский мост запустят…” (разговор происходил в начале мая, когда мост, официально открытый Владимиром Путиным 15 мая, еще не работал — прим. “Спектра”)

Про Крымский мост здесь говорят везде — в магазине, где мы покупали сим-карты мобильной связи, в кафе, на лавочке, где бабушки продают цветы из своих садов. «Туристический трафик из-за моста должен увеличиться!» — уверено вещала подругам дама возрастом явно старше 75.

Знакомый еще по старым временам таксист Андрей пояснил ажиотаж вокруг моста предельно понятно: «Ты на Чонгаре уже был, а в Керчи все еще круче — если в сезон перед паромом попал в очередь, то можешь и пару суток простоять. Вот человек постоит сутки на границе с Украиной или сутки-двое при въезде-выезде в Крым и потом по возвращению рассказывает друзьям об «отдыхе». Ну, кто потом после таких рассказов поедет? Вот и получаются провальные сезоны как в 2017-м, может сейчас с мостом все будет получше…».

С 1 мая 2018 года в Крыму должны были ввести курортный сбор — по 10 рублей в день с каждого туриста. Но накануне его введение перенесли на год. Министр туризма Крыма Вадим Волченко объяснил перенос «предстоящими изменениями транспортных потоков в связи с открытием нового терминала аэропорта Симферополя (заработал в апреле) и автодорожной части Крымского моста».

До сего момента основные надежды на туризм в Крым возлагались в основном на авиасообщение. Для поддержки неорганизованного туризма в 2014 году правительство РФ приняло специальную программу субсидий на авиабилеты в Крым — на выбранных 26 направлениях половина цены компенсировалась государством только на 30% мест в салоне эконом класса. Такие билеты мог купить даже иностранец, если он летел из города, в котором поддерживалась эта программа. В своем первозданном виде она продержалась два года, но с 2016 года льготные авиабилеты по специальным ценам могут покупать только пенсионеры, молодежь до 23 лет, инвалиды детства 1-й и 2-й групп, инвалиды 1-й группы и их сопровождающие. Таких билетов в 2018 году собираются продать 114 тысяч штук по цене от 2500 рублей до 12500 рублей.

Но программа авиасубсидирования так и не смогла заменить утраченное железнодорожное сообщение. Старые главные ворота Крыма — прекрасный железнодорожный вокзал Симферополя — сейчас принимает только местные электрички, а его лавочки облюбовали для отдыха спустившиеся с гор туристические группы. Перекрытие железной дороги уменьшило в первую очередь «недорогой» поток туристов с рюкзаками.

«Понимаете, раньше на майские праздники я всегда формировал свою группу, мы с огромным трудом брали билеты на поезд и 29 апреля выезжали в Симферополь, — рассказал «Спектру» организатор походов из Ялты Игорь Семенов. — Я планировал оптимальный поход на 7 суток с дневными переходами и ночевками возле источников воды, на восьмые сутки мы выходили к морю и пару дней отдыхали там. На майские ты вел группу и каждые пару часов здоровался с знакомыми группами из Харькова, Питера, Днепропетровска, Москвы, Донецка, Киева. Тропы были полны.

Группа была в среднем от 12 до 18 человек и стоило это ребятам что-то в районе 40 евро на человека вместе с билетами в плацкарте туда и обратно. Москвичам, наверное, обходилось чуть дороже, но они и ходили группами человек по 7-8. Сейчас у нас есть такое место как Ялтинский горный клуб, он крутой, еще с дореволюционными корнями, но там в основном люди под 60 и старше, они на недели в горы не выходят. Группы теперь штучные, а массовый туризм ушел. В Крым стало неудобно или, если самолетом, дорого добираться. Ну и закрыли Украину…»

Единственная категория, которая в таких условиях стабильно приезжает в Крым — российские чиновники.

«Спасибо Путину, не оставил в беде, запретил поездки за границу силовикам и госслужащим! — говорит Андрей, таксист из Симферополя, специализирующийся на рейсах к побережью — Я теперь чаще всего их вожу. Недавно вез офицера ГИБДД из одного города в Подмосковье, толстого такого мужика. Он говорит: ‘Жену на Кипр отправил, а сам на 4 дня сюда!’ — и так счастлив!»

Правда, потом Андрей чуть мрачнеет: «Но деньги и у них кончаются. Этот мой пассажир уходит на пенсию на три года раньше срока, говорит, раньше деньги, не считая из тумбочки брал, а сейчас все по-другому, рассказывал: «Кого ни остановишь у него 500 рублей в кармане, я все же человек — с них брать нечего!»

Поездка из Симферополя в Ялту у Андрея на хорошем внедорожнике стоит 2000 рублей (27 евро), если предпочесть скромный «Ланос» — цена может снизится до 1600 рублей (21.60 евро).

Российские правила

В Крыму по-прежнему хватает развлечений, за которыми сюда раньше приезжал турист. Открыты для посещения разнообразные туристические экскурсионные маршруты — средняя экскурсия по побережью продолжается 3,5-4 часа и стоит 1000 рублей (13.60 евро) для одиночки или 850 рублей (11.60 евро) на человека в организованной группе. Любители дайвинга заплатят 2500 рублей (34 евро) и наряду с походом на квадроциклах это самая большая цена на развлечения, которые мы встретили в экскурсионных прайс-листах в Крыму. В этом сезоне заработал новый развлекательный парк «Викинги», поездка туда из Ялты стоит те же 1000 рублей, входной билет 650 (8.80 евро) для взрослых и 450 (6.10 евро) для детей.

Но кроме жилья и экскурсий отдыхающим надо дать как минимум доступ к пляжам. Не везде на побережье Черного моря это сегодня возможно. Крымчане все чаще сталкиваются с сильной рукой российского государства — митинги здесь больше не работают.

«Нам Украина ничего не дала, квартиры наши еще с Советского Союза! — яростно убеждает меня хозяйка большого дома в поселке Гурзуф Вера Васильевна. — А дома мы построились за счет отдыхающих только. Правильно распределяли деньги и вкладывали их, вкладывали. У меня в доме шесть туалетов! Четыре в доме и два с душем на улице — все, чтобы отдыхающим сдавать. Четыре ванны, четыре кухни, пять спален — мы дом так строили, чтобы одну половину всегда можно было сдавать, а в другой самим достойно жить. Все, что вам там (в Украине — прим. «Спектра») рассказывают про Крым — это неправда! Все строится — мост этот Крымский, аэропорт, школа вот у нас в поселке новая, Артек…»

Из-за этого самого «Артека» фамилию свою Вера Васильевна называть не хочет. Раньше у Гурзуфа, раскинувшегося под знаменитой Медведь-горой рядом было два больших пляжа — городской и так называемые «Гуровские камни», пляж располагался между артековскими лагерями Кипарисный и Лузурный. Все девяностые и нулевые местные жители умудрялись сохранить пляжи от застройки, несмотря даже на то, что одно время идея создать в этом месте детский скаутский лагерь приписывали президенту Украины того времени Леониду Кучме. Гурзуф — горное место и без «Гуровских камней» многие отдыхающие должны идти до трех километров по не самой ровной дороге до городского пляжа.

Когда Россия пришла в Крым, судьбу «Гуровских камней» решили быстро — сейчас территория обнесена забором, за которым идет стройка еще одного комплекса «Артека». Последний митинг протеста жителей Гурзуфа против стройки прошел в январе 2017 года, ранее учитель истории местной школы организовал коллективное обращение жителей поселка к Владимиру Путину, но ничего не помогло.

Местные с утратой уже смирились. «Люди немножко ретрограды, сопротивляются переменам, Путину даже писали, — поясняет мне Вера Васильевна. — А в ‘Артеке’ аквапарк теперь строят и, когда там не будет детей, наших отдыхающих за плату туда тоже обещают пускать, это хорошо».

«Я вам так скажу — при России мы летом тоже зарабатываем, — открывает мне современную экономику курортного Гурзуфа Вера Васильевна. — Но в три раза меньше, цены сейчас не те, курс доллара опять же! Раньше я в мае апартаменты с отдельной кухней и туалетом, не глядя, за 50 долларов в день сдавала, большой дом c тремя спальнями и двумя проходными комнатами, с двумя ванными и туалетами — за 200, ну, если на большой срок, то за 150 минимум в сутки. Сейчас же в мае я комнату пытаюсь сдавать за 2000 рублей (27 евро) в день, в сезон прошу 4000-5000 рублей (54,40 -68 евро). Сейчас людей мало, но зато лето у меня уже все расписано! Из Новоросийска люди приедут, из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода. Из Норильска в августе на большой срок приедут, у меня целый список городов таких! Гурзуф всегда большие города любили, где зелени нет. Приезжайте, у нас теперь городской пляж расширяют».