Нетаньяху в ходе церемонии заявил, что открытие поселения — дань благодарности президенту Трампу за решение признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

В поселении пока нет домов, однако есть знак с именем Трампа, а также флагами Израиля и США.

Критики говорят, что шаг Нетаньяху незаконен и направлен в первую очередь на то, чтобы впечатлить публику.

Израильтяне захватили Голанские высоты у Сирии в ходе шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году этот регион был взят под израильскую юрисдикцию, что фактически означало аннексию.

Совбез ООН выпустил резолюцию номер 497, которая должна была отменить решение Израиля о юрисдикции над Голанами.

"Это исторический день", — сказал Нетаньяху, назвав в своей речи президента Трампа другом Израиля.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман, присутствовавший на церемонии, сказал, что подобные почести уже давно заслужены, но все же оценены по достоинству.

Нетаньяху заявил, что назовет новое поселение в честь Трампа еще в апреле, после того как тот вопреки многолетней внешнеполитической практике США решил признать право Израиля на оккупированные высоты.

Голанские высоты находятся примерно в 40 километрах от Дамаска, площадь региона — около тысячи квадратных километров.

Новое поселение возведут неподалеку от деревни Кела-Берухим, в северной части района.

В воскресенье правительство Израиля одобрило резолюцию премьера с инициативой заложить новое сообщество в районе Голанских высот.

Однако в резолюции не говорится о том, что сообщество будет иметь статус поселения. Кроме того, на строительство пока не было выделено денег.

Оппоненты Нетаньяху отмечают, что по закону до сентябрьских выборов премьер не может инициировать постройку новых поселений.

"Каждый, кто обратит внимание на нюансы этого "исторического решения", поймет, что это ни к чему не обязывающий, фальшивый политический шаг", — заявил газете Times of Israel бывший секретарь правительства Нетаньяху Цви Хаузер.

"Будем надеяться, президент Трамп не знает, что его имя используется в пиар-кампании", — добавил он.