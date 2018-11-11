Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который в числе семидесяти мировых лидеров прибыл в Париж, чтобы отметить столетие со дня окончания Первой мировой войны, дал продолжительную пресс-конференцию, и, в частности, рассказал о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Елисейском дворце, о которой ранее сообщил Кремль.
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Глава правительства, отказывающийся давать интервью отечественным СМИ, на этот раз отвечал на вопросы израильских журналистов около сорока минут.

В ответ на вопрос журналистки Нетаньяху подтвердил информацию о встрече российским лидером, заявив: "Разговор с президентом Путиным был позитивным и проходил в деловом духе. Я бы даже назвал его очень важным. В остальном, нет смысла вдаваться в детали".

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Корреспондент корпорации "Кан" Гили Коэн опубликовала в своем "твиттере" фотографию, сделанную во время официального обеда в Елисейском дворце. На ней можено увидеть, что Путин и Нетаньяху беседуют, стоя на ногах, до того, как гостей пригласили занять их места.

Отметим, что в конце прошлой недели в израильских СМИ появилась информация, что Елисейский дворец предупредил всех участников: расписанием мероприятия не предусмотрены личные встречи между лидерами государств, поэтому запланированная встреча Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным не состоится. Газета "Гаарец" писала, что после этого Биньямин Нетаниягу взвешивал возможность отказаться от поездки в Париж.

Отметим, что это была первая личная встреча лидеров Израиля и России после инцидента с российским Ил-20 в Сирии.

Канцелярия израильского главы правительства отмечает, что в Елисейском дворце во время обеда глава правительства переговорил не только с Владимиром Путиным, но и другими лидерами, например, с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

На пресс-конференции израильский премьер много говорил о ситуации в Газе и будущем мятежного сектора, заявив: он прикладывает максимум усилий чтобы "вернуть спокойствие на южную границу Израиля".

Премьер убежден, что дипломатического решения этого конфликта не существует - так же, как невозможно устранить методами дипломатии угрозу со стороны террористической группировки "Исламское государство".

"Я не боюсь войны, но я всеми силами стремлюсь ее предотвратить", - цитируют слова премьера израильские СМИ.

Нетаньяху подчеркнул, что в Париже он встретился со многими мировыми лидерами, которые выразили заинтересованность в укреплении связей с Израилем:

"Я сидел за столом с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Италии, а также с несколькими африканскими политиками, которые заявили, что сотрудничество с Израилем может принести пользу их странам".

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