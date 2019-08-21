Главные темы встречи - договоренности о свободной торговле и возможное посредничество Израиля в переговорах между Украиной и Россией.

Почему этот визит вызывает повышенный интерес?



В последние годы отношения Иерусалима и Киева складывались не лучшим образом.

Украина не поддержала Израиль в Совбезе ООН по ряду важных для него вопросов.

В 2016 году проголосовала за резолюцию, осуждающую еврейских строительство поселений на оккупированных территориях, включая Восточный Иерусалим.

В 2017-м вместе с другими членами Совбеза Украина отказалась поддержать инициативу США о признании Иерусалима столицей Израиля.

В 2018 году посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что шокирован решением Львовского областного совета провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - отметил он.

В 2019 году Киев не согласился признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, как предлагал Вашингтон.

Многие отмечали, что на фоне всех этих событий тон общения украинских и израильских дипломатов на различных встречах становился все более жестким.

Возможно ли потепление?



Эксперты отмечают, что в программе визита Нетаньяху запланировано несколько весьма эмоциональных мероприятий.

Вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", где почтили память жертв массовых расстрелов времен Второй мировой войны.

"Чтя вечную память жертв Холокоста, жертвами которого стали более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Нетаньяху за позицию Израиля в отношении конфликта на востоке Украины.

"Спасибо нашим партнерам за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма", - написал Зеленский на своей странице в "Твиттере".

"Вопрос территориальной целостности - очень важная тема для любого израильского лидера, по понятным причинам. Взаимопонимание в этом вопросе может стать надежной базой для выстраивания диалога в будущем", - сказал Русской службе Би-би-си израильский аналитик Шмуэль Абутбуль.

Что говорят в Израиле?



В Израиле согласны с тем, что первый визит за 20 лет - это, безусловно, знаковое событие, но далеко не все ждут от него каких-либо прорывов.

Одна из центральных газет, Haaretz, считает, что прилетев в Киев, Нетаньяху идет по дипломатическому минному полю. На него сейчас пристально смотрят Владимир Путин, с которым он наладил диалог прошлой весной, и Дональд Трамп, который сделал в последнее время столько произраильских шагов, что вправе рассчитывать на взаимность.

Почти все израильские СМИ согласны в том, что для Беньямина Нетаньяху этот визит - часть внутренней повестки. В сентябре в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, и премьер-министр очень хочет заручиться поддержкой русскоязычного электората, который в основном симпатизирует выходцу из СССР Авигдору Либерману.

Ссылаясь на свои источники, газета Haaretz пишет, что, возможно, в дни визита израильского премьера Владимир Зеленский решит вопрос с выплатами пенсий тем, кто эмигрировал в Израиль с территории Украины.

Если Нетаньяху сможет вернуться в Израиль с таким щедрым подарком для очень большой части русскоязычного электората, это, безусловно, добавит ему политических очков накануне важных выборов.

Как жена Нетаньху стала антигероиней визита в Киев?



Израильская пресса пишет, что злоключения Сары Нетаньяху начались еще до вылета из аэропорта Бен-Гурион.

Ей показалось, что пилот президентского самолета не поприветствовал ее должным образом по громкой связи.

Супруга премьера гневно направилась в кабину пилотов, куда ее не пустили, чем разозлили ее еще больше, пишет ресурс Ynet.com.

Уже в Киеве у трапа самолета чету Нетаньяху встречали официальные лица и девушки в национальных костюмах с традиционным караваем. Нетаньяху, знакомый с процедурой, отломил кусочек хлеба и со словами благодарности съел. Затем отломил еще один и протянул супруге. Но Сара, видимо, не поняла, что с ним делать, и бросила его на землю.

Неясно, у кого этот поступок вызвал больше возмущения - у уязвленной принимающей стороны или дома, в Израиле, где население, особенно община ашкеназийских евреев, трепетно относится к истории голода и Холокоста.

Об этом эпизоде написало множество различных СМИ в обеих странах.