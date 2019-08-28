Заявление Нетаньяху стало ответом на угрозу лидера "Хезболлы" Хассана Насраллы отомстить за израильский авиаудар в Сирии, в результате которого погибли двое членов группировки. Нетаньяху сказал, что слышал этот комментарий и посоветовал Насралле "успокоиться".

Он также выступил с предостережением в адрес иранского генерала Кассема Сулеймани, которого Израиль обвиняет в организации атаки беспилотника из Сирии, которая была предотвращена с помощью авиаудара.

"Будьте осторожнее со словами и еще осторожнее с действиями", – сказал израильский лидер.

Израиль и "Хезболла" в 2006 году вступили в войну, которая шла в течение месяца. С тех пор на границе между Израилем и Ливаном установилось относительное спокойствие.

Напряженность в отношениях с Ливаном обострилась после того, как Бейрут заявил, что израильские беспилотники в понедельник атаковали палестинскую базу на востоке страны. Это произошло спустя день после того, как беспилотник, предположительно, принадлежащий Израилю, разбился у объекта "Хезболлы" на юге Бейрута, а еще один беспилотник потерпел крушение неподалеку.

Израиль ни один из этих инцидентов не комментирует.

Тем временем российский МИД заявил во вторник, что премьер-министр Ливана Саад Харири позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, призвав его использовать "свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном".

По словам пресс-службы Харири, он сказал Лаврову, что атака на юге Бейрута была "опасным актом агрессии" и что он рассчитывает на помощь России в предотвращении "дальнейшей эскалации напряженности", призывая ее донести до Израиля, что ему следует "прекратить нарушение суверенитета Ливана".