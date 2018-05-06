О сути переговоров не сообщается. 30 апреля Нетаньяху рассказал общественности о том, что Иран тайно продолжает свою ядерную программу.

В этот же день вечером Нетаньяху звонил Путину. Пресс-служба Кремля передала, что Путин в разговоре подчеркнул значение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он имеет "первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами".

Президент США Дональд Трамп после заявления израильского премьера подтвердил готовность США выйти из шестисторонней сделки. Свое решение по этому поводу Трамп обещает огласить 12 мая. Ранее Трамп неоднократно высказывал сомнения в том, что Иран ее соблюдает.

Государственное телевидение Ирана объявило заявления Нетаньяху "пропагандой". Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи назвал выступление премьер-министра Израиля "нелепым и детским шоу".

Также, возможно, обсуждать будут Сирию, в частности планируемую поставку туда российских ЗРК С-300. Экс-министра обороны Израиля заявил, что у его страны сохраняются каналы взаимодействия с Россией, которые можно использовать, чтобы помешать поставкам.

В прошлом году единственным иностранным лидером, который приехал на Парад Победы, стал президент Молдавии Игорь Додон.