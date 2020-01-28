Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отзывает свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебного преследования. Об этом во вторник, 28 января, заявил сам Нетаньяху на своей странице в Facebook.

По словам политика, принимая решение отозвать свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебных преследований, он "хочет положить конец грязной игре" своих политических противников и готов опровергнуть все предъявленные ему обвинения в коррупции. Заявление об отзыве своего запроса на предоставление ему парламентского иммунитета глава правительства Израиля, по собственным словам, направил утром 28 января на имя председателя кнессета Юлия Эдельштейна.

Без иммунитета, защищающего его от судебных преследований, Нетаньяху может предстать перед судом по обвинению в коррупции еще до выборов в кнессет, назначенных на 2 марта 2020 года, напоминает немецкое информагентство dpa. Ожидается, что заседание израильского парламента, на котором будет обсуждаться вопрос о создании комитета для принятия решения о предоставления Нетаньяху парламентского иммунитета, пройдет утром во вторник, 28 января.

Опросы говорят о низких шансах Нетаньяху на получение парламентского иммунитета

О намерении запросить у кнессета парламентский иммунитет в свете предъявленных ему обвинений в коррупции Биньямин Нетаньяху заявил 1 января. Однако, согласно опросам общественного мнения, шансы политика на получение такого иммунитета были невелики. Лишь 33 процента жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51 процент израильтян выступают против, сообщило израильское телевидение.

В настоящий момент Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне. Как ожидается, там он должен будет обсудить с президентом США Дональдом Трампом план американского лидера по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Коррупционные обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху

Обвинения в мошенничестве, коррупции и государственной измене были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Кроме прочего, Нетаньяху подозревается в том, что он предоставил телекоммуникационному концерну Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, утверждается, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете - 258 тысяч евро).

Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, называя их "охотой на ведьм". Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года тюремного заключения.