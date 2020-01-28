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Глава правительства Израиля заявил, что "хочет положить конец грязной игре" своих политических противников. Он отрицает все обвинения в коррупции.
Benjaminas Netanyahu
Benjaminas Netanyahu
© AP / Scanpix

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отзывает свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебного преследования. Об этом во вторник, 28 января, заявил сам Нетаньяху на своей странице в Facebook.

По словам политика, принимая решение отозвать свой запрос на предоставление ему иммунитета от судебных преследований, он "хочет положить конец грязной игре" своих политических противников и готов опровергнуть все предъявленные ему обвинения в коррупции. Заявление об отзыве своего запроса на предоставление ему парламентского иммунитета глава правительства Израиля, по собственным словам, направил утром 28 января на имя председателя кнессета Юлия Эдельштейна.

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Без иммунитета, защищающего его от судебных преследований, Нетаньяху может предстать перед судом по обвинению в коррупции еще до выборов в кнессет, назначенных на 2 марта 2020 года, напоминает немецкое информагентство dpa. Ожидается, что заседание израильского парламента, на котором будет обсуждаться вопрос о создании комитета для принятия решения о предоставления Нетаньяху парламентского иммунитета, пройдет утром во вторник, 28 января.

Опросы говорят о низких шансах Нетаньяху на получение парламентского иммунитета

О намерении запросить у кнессета парламентский иммунитет в свете предъявленных ему обвинений в коррупции Биньямин Нетаньяху заявил 1 января. Однако, согласно опросам общественного мнения, шансы политика на получение такого иммунитета были невелики. Лишь 33 процента жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51 процент израильтян выступают против, сообщило израильское телевидение.

В настоящий момент Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне. Как ожидается, там он должен будет обсудить с президентом США Дональдом Трампом план американского лидера по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Коррупционные обвинения в адрес Биньямина Нетаньяху

Обвинения в мошенничестве, коррупции и государственной измене были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Кроме прочего, Нетаньяху подозревается в том, что он предоставил телекоммуникационному концерну Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, утверждается, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете - 258 тысяч евро).

Сам Нетаньяху неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, называя их "охотой на ведьм". Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет 3 года тюремного заключения.

Deutsche Welle

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