За неделю до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии "Ликуд" на выборах аннексирует долину реки Иордан. Во вторник, 10 сентября, политик сообщил о планах распространить суверенитет Израиля на территорию на границе с Иорданией. Ранее, еще до парламентских выборов в апреле, Нетаньяху объявил о создании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, но это не было осуществлено на практике.
Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе раскритиковал подобное намерение Израиля, причем сделал это еще до выступления Нетаньяху. "Палестинская территория не является частью предвыборной кампании Нетаньяху", - сказал Штайе, чьи слова цитирует его администрация. "Если он считает, что, аннексировав поселения, он победит на выборах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он и Израиль проиграют", - полагает Штайе. Кроме того, он назвал Нетаньяху "главным вредителем мирного процесса" на Ближнем Востоке.
Долина реки Иордан проходит вдоль границы с Иорданией и составляет около 30 процентов территории Западного берега, напоминает израильская правозащитная организации Betselem. Согласно мирным соглашениям в Осло, 90 процентов ее находятся под управлением Израиля. В общей сложности в долине проживает около 60 000 палестинцев и около 5 000 израильских поселенцев. Израиль в прошлом неоднократно упоминал стратегическое значение долины реки Иордан для своей безопасности. Парламентские выборы в Израиле состоятся 17 сентября.
Неизвестная болезнь убила десятки собак в Норвегии и может быть опасна для людей
За последние несколько недель в Норвегии от...
Иностранные студенты смогут остаться в Британии на два года для поиска работы
Иностранные студенты смогут остаться в Великобритании...
Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной
Шотландский суд постановил, что решение...
Шпион, который ушел из правительства. Что известно об Олеге Смоленкове
Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, семья бывшего...
Сегодня — 18 лет со дня самого масштабного теракта в истории человечества (1)
Мир вспоминает теракт 11 сентября в США , результате...
TOP новостей
Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (13)
Система сбора депозита в Литве показывает отличные...
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (31)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Приветствие осени: погода изменится в выходные, а конец месяца преподнесет сюрприз
В конце августа синоптики обещали, что первые две...
Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (5)
Для Криштиану Роналду и португальской сборной...
Американский суд принял благоприятное для Венцкене решение (1)
Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене услышала...