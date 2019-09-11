За неделю до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы его партии "Ликуд" на выборах аннексирует долину реки Иордан. Во вторник, 10 сентября, политик сообщил о планах распространить суверенитет Израиля на территорию на границе с Иорданией. Ранее, еще до парламентских выборов в апреле, Нетаньяху объявил о создании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, но это не было осуществлено на практике.
Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе раскритиковал подобное намерение Израиля, причем сделал это еще до выступления Нетаньяху. "Палестинская территория не является частью предвыборной кампании Нетаньяху", - сказал Штайе, чьи слова цитирует его администрация. "Если он считает, что, аннексировав поселения, он победит на выборах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он и Израиль проиграют", - полагает Штайе. Кроме того, он назвал Нетаньяху "главным вредителем мирного процесса" на Ближнем Востоке.
Долина реки Иордан проходит вдоль границы с Иорданией и составляет около 30 процентов территории Западного берега, напоминает израильская правозащитная организации Betselem. Согласно мирным соглашениям в Осло, 90 процентов ее находятся под управлением Израиля. В общей сложности в долине проживает около 60 000 палестинцев и около 5 000 израильских поселенцев. Израиль в прошлом неоднократно упоминал стратегическое значение долины реки Иордан для своей безопасности. Парламентские выборы в Израиле состоятся 17 сентября.
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