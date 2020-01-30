Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в четверг, 30 января, назвал план Трампа "новой и, может быть, единственной возможностью" урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В начале встречи Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Путиным этот план, а также подискутировать о том, как обе страны могут "приложить усилия для достижения безопасности и мира".



Израильский премьер поблагодарил Путина за освобождение из заключения израильтянки Наамы Иссахар. В четверг она вышла из колонии. Как сообщил портал израильской газеты "Едиот ахронот", Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой. По данным издания, представители израильского посольства в Москве сопроводили мать и дочь в аэропорт, откуда они на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху вылетели в Израиль.

Наама Иссахар не признала своей вины

25-летнюю гражданку Израиля Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. При этом у девушки не было доступа к багажу в течение всего полета, и она не признала себя виновной в хранении и контрабанде наркотиков. В октябре Химкинский городской суд Московской области приговорил ее к 7,5 лет колонии общего режима.

Израильские журналисты написали, что накануне визита Путина, 30 декабря 2019 года, власти возвратили России права на Александровское подворье в Иерусалиме, и напрямую связали это с судьбой израильтянки. В Кремле при этом заявили, что нужно личное прошение девушки и после его получения, решение было принято в считанные дни. 26 января Иссахар обратилась к президенту России с ходатайством о помиловании, но, по словам ее адвоката Анатолия Кучерены, в прошении она также не признала своей вины.