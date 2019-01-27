Несколько компаний в Японии получили подозрительные письма с порошком

Японская полиция начала расследование случаев получения девятью компаниями в разных районах страны подозрительных писем с порошком, содержащим цианистый калий, передает ТАСС.
© AFP / Scanpix

Конверты были доставлены в минувшую пятницу в офисы ряда фармацевтических фирм в Токио и Осаке, продовольственной компании в северном городе Саппоро, а также в издательство газеты "Майнити" в японской столице. Следователи, по данным телеканала NHK, провели проверку их содержимого и выяснили, что в нескольких случаях в порошок был подмешан цианид.

При этом как минимум в одном конверте содержалось требование перевести на счет 35 млн южнокорейских вон (31 тысяча долларов) в биткойнах. В противном случае автор письма грозился распространить некие продукты с цианидом. Окончательным сроком выполнения требования названо 22 февраля.

Несколько писем были отправлены от имени основателя экстремистской секты "Аум Синрикё" Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Он вместе с другими руководителями организации, причастной к зариновой атаке в токийском метро в 1995 году, был казнен в прошлом году. Всего к смертной казни были приговорены 13 руководителей секты и исполнителей теракта.

NEWSru.com
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