34-летняя Хелена живет в Мустамяэ, работает с восьми вечера до восьми утра. У нее нет семьи. Нет детей. Нет любимого. Она ни разу не целовалась, не говоря уже о сексе. Хелена изучала теологию и работает охранником.

Когда ей было пятнадцать, она по объявлению в газете нашла "друга по эротической переписке". Мужчина был старшее ее на 7-8 лет. Однажды он пригласил ее в кино и когда после сеанса довез до дома, то попытался поцеловать. Хелена вырвалась, а кавалер сильно разозлился. После этого случая девочка дала себе обещание хранить невинность до свадьбы. Обещание она сдержала, но и замуж не вышла. "Теперь я для этого слишком старая и толстая, — говорит она. — Думаю, у меня эмоциональная анорексия. Я все время одна и близких отношений у меня нет".

По статистике, таких как Хелена в Эстонии около 3% от общего числа населения. Цифры показывает, что молодые занимаются сексом все меньше. По данным Института развития здоровья, доля женщин, у которых за последние 12 месяцев не было секса, увеличилась вдвое. Если в 2005 году таких женщин в возрасте 25-29 лет было 4,2%, то через десять лет уже 8,9%.

Что касается сильного пола, то в 2015 году за последний год не было секса у трети мужчин в возрасте 19-24 лет. В 2005 году таких мужчин в этой возрастной категории было менее одной пятой части. Более старшие тоже все чаще предпочитают одиночество. Если в 2006 году секса в течение последнего года не было у 4,5% мужчин в возрасте 25-29 лет, то через десять лет это количество увеличилось втрое.

При этом количество венерических болезней и абортов у несовершеннолетних уменьшается. Если в 1994 году в Эстонии девочки-подростки сделали 1686 абортов, то в 2017 году всего 266.

"Ко мне все чаще обращаются молодые люди, в течение долгого времени находящиеся в состоянии сексуальной абстиненции. Опыт сексуальной жизни у них имеется, секс испробован, но больше они им не занимаются. Среди них есть как мужчины, так и женщины. У них другие приоритеты — например, образование. Или они имеют печальный опыт и не хотят снова испытать боль", — говорит сексолог Имре Раммул.

В качестве одной из причин эксперт называет "все эти запакованные в полиэтилен бутерброды и бытовые химикаты". "Полиэтиленовая упаковка и все эти полимерные материалы имеют эстрогенное действие! Количество эстрогенов у мужчин уменьшается. Или взять вегетарианцев, предпочитающих соевые продукты, которые также имеют эстрогенное действие!".

Большое влияние оказывает и порнография, которая очень доступна и позволяет не прилагать никаких усилий и не бояться оказаться отвергнутым.

По словам семейного терапевта Пилле Кютт, большое значение имеет и переутомление. Кроме того, жить одному никогда не было так легко, как в современном мире. Скучно — можно посидеть в интернете, не хочется готовить — заказать еду на дом или купить в магазине готовую.

"В советское время людям приходилось подстраиваться под социальные нормы: асексуалы должны были состоять в браке, большинство гомосексуалистов тоже были женаты. Сегодня мы имеем возможность быть теми, кем являемся. Среди моих пациентов были две пары, эти люди были асексуальны и они нашли друг друга. Они живут вместе, сексом занимаются хорошо если раз в год", — рассказывает уролог Маргус Пунаб.

"Общий консерватизм растет, поэтому это и происходит. Молодые все чаще предпочитают моногамию", — отвечает он на вопрос о причинах, по которым все больше молодежи отказывается от секса.

Хелена приходит домой в девять утра. Она подкрепляется бутербродами и идет спать. По правде говоря, семья в ее будни и не вписалась бы. "Благочестивая жизнь защищает меня. Защищает от душевной боли и от обиды", — говорит женщина.