Неонацисты из ФРГ на курсах военной подготовки в РФ? Что об этом известно

Правые экстремисты из Германии проходили боевое обучение в России в лагере под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил немецкий новостной журнал Focus со ссылкой на данные разведслужб ФРГ. Конкретно речь идет о членах двух ультраправых партий, которые, по данным издания, прошли обучение тому, как пользоваться оружием и взрывчатыми веществами, а также курс рукопашного боя. Главное о том, что стало известно, и о реакции в Германии - в статье DW.
Где в России тренировались немецкие неонацисты
Обучение, которое, по данным Focus, прошли немецкие ультраправые экстремисты, проходило в "центре тактической и огневой подготовки "Партизан". Согласно публикациям местных СМИ в Санкт-Петербурге, "Партизан" был основан в 2012 году и входит в систему ДОСААФ. Прошедшие курсы "Партизана", по информации различных СМИ, участвовали в боевых конфликтах в Сирии и на востоке Украины.
В разделе "О центре", в частности, на сайте организации написано: " Через два года началась война на Донбассе - и мы были готовы". В центре проходил подготовку один из обвиняемых по делу организации "Сеть" Юлий Бояршинов. Как пишет издание "Бумага", "он обучался обращению с оружием для защиты от националистов".
Тренинги "Партизана" посещали и осужденные в Швеции за взрывы Виктор Мелин и Антон Тулин. В центре оспаривают, что они там проходили полноценное обучение. Возможно, обучался там и осужденный в Германии племянник телеведущего Дмитрия Киселева, но в "Партизане" ранее от комментариев на этот счет воздержались.
Часть занятий центра проводится в военно-патриотическом клубе "Резерв" недалеко от станции метро "Удельная" на севере Санкт-Петербурга. На другие тренинги участники семинаров выезжают в Ленинградскую область.
На сайте курса в социальной сети "В контакте" на один только июнь 2020 года открыта запись на шесть подготовительных курсов разной тематики - от "военной топографии" и "высотной подготовки" до навыков обращения с огнестрельным оружием.
В списке террористических организаций США
"Партизан" и "Резерв" непосредственно связаны с православным ультраправым движением "Русское имперское движение" (РИД). Руководитель центра и клуба Денис Гариев - один из лидеров движения.
В апреле 2020 года РИД включили в список террористических организаций власти США. Себя РИД называет монархической, "православно-патриотической" и "правоконсервативной" организацией. Минюст России считает многие материалы РИД экстремистскими.
Домашние страницы РИД в момент подготовки публикации были недоступны, только каналы в социальных сетях. В них публикуются посты с расистским содержанием, распространение коронавируса названо "так называемой пандемией". Спасение России участники движения видят в "возрождении" православной монархии.
Что известно о немецких участниках курсов "Партизана"?
По данным информационного еженедельника Focus, несколько человек связаны с "Молодыми националистами" (Junge Nationalisten). Это - молодежная организация старейшей правоэкстремистской партии в ФРГ - Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Молодая смена у НДПГ немногочисленная - всего 280 человек. Однако члены организации активно участвуют в публичных акциях. Так, выступая якобы за защиту окружающей среды, они агитируют молодежь за свою шовинистическую и расистскую идеологию.
Считается, что в военизированном лагере в России побывали также члены партии "Третий путь" (Der Dritte Weg). Это - одна из самых радикальных партий в Германии. По данным спецслужб, она придерживается шовинистическо-расистской идеологии национал-социализма и отрицает демократический строй. Эту очень малочисленную партию создали члены правоэкстремистского объединения из южной Германии, после того как над ним нависла угроза запрета. Дело в том, что партию в Германии запретить намного труднее, чем общественную организацию.
О том, что парамилитаристское обучение в "Партизане" получают приезжающие из других стран, в том числе из Германии, Денис Гариев упоминал в интервью изданию "Фонтанка" еще в 2017 году. DW связалась с Гариевым после публикации Focus за разъяснениями. Перед выходом публикации он не смог ответить на вопросы.
Как на подобные случаи реагируют власти ФРГ?
Правительство ФРГ воздерживается от комментариев к статье Focus. Представитель министерства внутренних дел заявил, что в МВД знают о произошедшем, но не располагают информацией о конкретных лицах, которые, как утверждается, побывали в этом военизированном лагере. Стрелковая и военно-спортивная подготовка немецких правых экстремистов в зарубежных странах периодически попадают в поле зрения политических кругов ФРГ.
В 2019 году правительство Германии в ответ на запрос Левой партии сообщило, что немецкие неонацисты уже многие годы стремятся наладить интенсивное взаимодействие с правыми экстремистами за рубежом. Периодически проводятся учебные стрельбы, которые рекламируются и комментируются в социальных сетях. Поскольку в этой среде наблюдается ярко выраженная тяга к оружию, немецкие власти находятся в контакте со спецслужбами соответствующих стран.
Почему неонацисты приехали именно в Россию?
Россия в последние годы уже не раз становилась точкой притяжения для европейских правых радикалов. В 2015 году в Петербурге прошел "Международный консервативный русский форум", на котором присутствовал бывший лидер правоэкстремистской НДПГ Удо Фогт (Udo Voigt). Помимо него, мероприятие посетили представители итальянской ультраправой партии "Новая сила", их греческие и итальянские единомышленники - члены партий "Золотая заря" и "Лига". В телеграм-канале упомянутой партии "Третий путь" можно встретить хвалебные отзывы о проводимом Россией внешне- и внутриполитическом курсе.
В 2017 году, незадолго до президентских выборов во Франции, Москву посетила глава французской правопопулистской партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Марин Ле Пен. В 2017 году в Москву ездили и представители немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Делегация во главе с ныне экс-председателем АдГ Фрауке Петри встретилась с депутатами "Единой России", а также представителями ЛДПР - главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и лидером партии Владимиром Жириновским. В отношении одного из членов партии и депутата бундестага проводится расследование по подозрению в связях с Кремлем, нарушающих кодекс поведения депутата.
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