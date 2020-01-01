По словам Зеленского, часто люди слушают новогоднее поздравление президентов с выключенным звуком, ибо те "рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других малопонятных терминах. То есть уверяют, что люди стали жить лучше, просто пока этого не заметили". Зеленский отметил, что сейчас "будет иначе".

Он предложил украинцам "честно ответить на один вопрос: "Кто я?". И независимо от того, в каком уголке Украины родился "президент или домохозяйка, успешный адвокат, учитель, переехавший из Луганска, айтишник, что мечтает бежать из страны, или пленный, мевший вернуться домой, украиноязычный или русскоговорящий", призвал уважать друг друга.

"Это - каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Просто люди. Живые. Со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины. Имеющий права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так, кто же мы? 73 процента, которые выбрали президента? 25, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы?...

Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или смотрим "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе за Ломаченко и Усика? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю"? Все это и есть - мы. И как же нам, таким разным - жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? А вдруг это не так?

Разве нас мало объединяет? Мы все равно гордимся великими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав за кого бы на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? Как Ступка или Быков относятся к Нормандскому формату? Мы ценим их за другое...

Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам - уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, - легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам!

И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они бы не родились".

Зеленский записал речь в окружении известных и популярных личностей. В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках.