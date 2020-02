Итоги голосования в Сенате США, участники которого не поддержали объявление импичмента президенту Дональду Трампу, вызвали жесткую критику спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Глава Белого дома "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны, говорится в ее заявлении, опубликованном в среду, 5 февраля.

Пелоси утверждает, что Трамп "стоит выше закона и способен манипулировать выборами". Глава государства "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдания не может быть без суда, а суда - без свидетелей, документов и доказательств", подчеркнула спикер нижней палаты Конгресса.

Our Founders put safeguards in the Constitution to protect against a rogue president. They never imagined that they would at the same time have a rogue leader in the Senate who would cowardly abandon his duty to uphold the Constitution. pic.twitter.com/YPL5at8tWU