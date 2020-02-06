Итоги голосования в Сенате США, участники которого не поддержали объявление импичмента президенту Дональду Трампу, вызвали жесткую критику спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Глава Белого дома "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны, говорится в ее заявлении, опубликованном в среду, 5 февраля.
Пелоси утверждает, что Трамп "стоит выше закона и способен манипулировать выборами". Глава государства "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдания не может быть без суда, а суда - без свидетелей, документов и доказательств", подчеркнула спикер нижней палаты Конгресса.
Our Founders put safeguards in the Constitution to protect against a rogue president. They never imagined that they would at the same time have a rogue leader in the Senate who would cowardly abandon his duty to uphold the Constitution. pic.twitter.com/YPL5at8tWU— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020
Сенат оправдал Трампа
Несколькими часами ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту. Для импичмента были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии. Однако обвинение в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один из 53 республиканцев.
Обвинение в злоупотреблении властью связано с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома якобы призывал начать расследование против своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Обвинение в препятствовании расследованию Конгресса связано с попытками президента Соединенных Штатов помешать даче показаний и заблокировать доступ к некоторым запрошенным демократами документам.
Трамп назвал сенатора-республиканца Ромни"агентом" демократов
Между тем Трамп обрушился с критикой на однопартийца Митта Ромни, который при голосовании согласился с первой статьей обвинения. Президент назвал сенатора от штата Юта "тайным агентом" Демократической партии. "Митт Ромни держит нас за дураков", - говорится в видеоролике, опубликованном в микроблоге Трампа в Twitter.
February 5, 2020
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