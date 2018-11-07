В воскресенье вечером в берлинскую полицию поступил звонок о подозрительном автомобиле в районе Райниккендорф. Одинокий автомобиль стоял поздно вечером на стоянке супермаркета, что показалось подозрительным местному жителю. По его звонку в 22.40 на парковку заехал полицейский патруль и увидел сидевшую в машине пожилую женщину.
Она рассказала, что ждет своего супруга, который вот-вот должен был вернуться с работы. Но полицейские этим объяснением не удовлетворились и решили осмотреть окрестности. В ближайшем лесочке они наткнулись на безголовую тушу кабана. С животного была содрана кожа, оно было частично выпотрошено. Туша кабана была почти полностью разделана.
Некоторые внутренности и крупные куски мяса уже были упакованы. Рядом лежали инструменты. Неподалеку в кустах прятался мужчина пенсионного возраста. Задержанный пожаловался полицейским на то, что у него нет денег на хороший кусок мяса кабана, и поэтому он решил добыть его сам.
Полиция в итоге конфисковала мясо, а останки животного были переданы сотрудникам местного лесного хозяйства. Пенсионеру могут предъявить обвинения в браконьерстве. По информации газеты Der Tagesspiegel, мужчина в прошлом работал мясником.
Полиция опубликовала в "Твиттере" снимки, сделанные в лесу, и сопроводила их ссылкой с предупреждением: "Если вы не хотите знать, чем вчера вечером занимался на парковке Райниккендорфа 80-летний мясник с топором, не кликайте вот здесь".
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