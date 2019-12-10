Эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид раскритиковал президента России Владимира Путина за его слова об убитом в Берлине бывшем чеченском полевом командире Зелимхане Хангошвили. "Меня ужасает этот выбор слов", — сказал Шмид в интервью медиакомпании ARD во вторник, 10 декабря.
Путин на полях саммита в "нормандском формате" по Украине назвал Хангошвили бандитом, который сам виновен в гибели многих людей. "Даже если это был террорист, недопустимо, чтобы иностранная спецслужба совершала убийство в Германии. Существуют правовые процедуры, которых Россия должна придерживаться", — подчеркнул Шмид, возглавляющий группу депутатов СДПГ в комитете бундестага по внешней политике.
Президент России, отвечая в ночь на 10 декабря на вопрос журналиста об убийстве Хангошвили, сказал: "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро".
Берлинское убийство и его последствия
Зелимхан Хангошвили, сражавшийся в Чечне против России на стороне сепаратистов, был застрелен в Берлине 23 августа. Путин критиковал Германию за то, что она не выдала России этого человека. Убийство Хангошвили осложнило германо-российские отношения.
Правительство ФРГ обвинило Россию в нежелании сотрудничать в расследовании этого преступления и на прошлой неделе выслало из Германии двух российских дипломатов. Путин выразил несогласие с такими действиями и пообещал зеркальный ответ.
"Это бандитская среда и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений, некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", — заявил президент России в Париже.
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