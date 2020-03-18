Немецкий врач раскритиковал запрет покидать дома из-за коронавируса

"Я не сторонник локдаунов. Тот, кто вводит подобные меры, должен также объяснить, когда и как он намерен их отменить. Нельзя же держать школы и детские сады закрытыми до конца года! Ведь как минимум столько времени понадобится, чтобы получить вакцину", - сказал он в интервью немецкой газете Rheinische Post, обнародованном в среду, 18 марта.

По словам Монтгомери, Италия ввела локдаун и добилась обратного результата. "Они весьма быстро исчерпали свои ресурсы, но отнюдь не замедлили распространение вируса благодаря локдауну", - констатировал врач. Он назвал запрет для граждан покидать свои дома политическим жестом отчаяния, поскольку власти, по его словам, надеются, что с помощью принудительных мер они добьются большего, чем благодаря разуму.

Франк Монтгомери раскритиковал и решение правительства ФРГ закрыть границы. "Я не верю, что закрытие границ сможет остановить вирус. Это политический акционизм. Можно контролировать и блокировать отдельные пограничные переходы на автобанах, но тогда люди просто будут ездить по проселочным дорогам. Ведь тогда часто не замечают, как они пересекают границу", - пояснил президент Всемирной медицинской ассоциации.

Бельгия ввела локдаун до 5 апреля

Между тем к европейским странам, объявившим локдаун в борьбе с коронавирусом, присоединилась Бельгия, запретившая гражданам покидать свои дома без необходимости как минимум до 5 апреля. Людям разрешено выходить из дома только для покупок продовольствия и посещения врача. Аналогичные меры уже действуют в Италии, Франции и Испании.

В Дании с 18 марта вступает в силу запрет на любые собрания с участием более 10 человек. "Сейчас не время приглашать на празднования дня рождения", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild live признала, что европейские политики поначалу недооценили опасность коронавируса, поскольку они не являются экспертами в данной сфере, однако уже теперь стало ясно, что вирус еще долго будет оставаться на повестке дня европейской политики. "Те меры, которые еще три недели тому назад считались драконовскими, сегодня стали необходимыми", - подчеркнула она.