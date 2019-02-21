Немецкий общественно-правовой телеканал ZDFinfo анонсировал показ в среду, 20 февраля, трех документальных фильмов, посвященных российской тематике:"Путин и мафия", "Путинские наемники - спецподразделения в России" и "Новая холодная война - больше ядерного оружия для Европы".

Фильм "Путин и мафия" режиссера Николаса Тонева и журналистки Анастасии Кириленко рассказывает о предполагаемых связях президента РФ Владимира Путина с мафиозными группировками и был уже показан в ряде европейских стран, в том числе Швейцарии, Дании, Эстонии, Польше и Нидерландах. Авторы побеседовали с бизнесменами и другими людьми, тем или иным образом причастным к "мафиозным контактам" Путина, и попытались узнать, как криминальные схемы укрепились в системе власти.

Изменения в программе ZDF

Однако вместо фильма "Путин и мафия" в эфир телеканала повторно вышла документальная лента "Путин - новый царь России". В редакции телеканала ZDFinfo корреспонденту DW пояснили, что изменения в сетке вещания произошли по техническим причинам. По словам собеседника DW, анонсированный ранее фильм будет показан в следующий четверг, 28 февраля.

Как рассказала DW одна из соавторов фильма "Путин и мафия" Анастасия Кириленко, цель картины - донести информацию о коррупции на высшем уровне. Кириленко занимается этой темой с 2010 года и вместе с коллегами приводит в фильме примеры таких коррупционных схем. "Путин намерен долгое время оставаться у власти, так как боится проведения расследований", - считает журналистка.

ОМОН - "личная армия" Путина

В фильме "Путинские наемники - спецподразделения в России" рассказывается об ОМОНе - "одном из важнейших и наилучшим образом вооруженном подразделении путинской "личной армии", как говорится в описании на сайте ZDF. Авторы репортажа сопровождали бойцов ОМОНа на тренировках и операциях.

Третий фильм был впервые показан на ZDF в начале февраля, он посвящен теме ядерных вооружений в Европе. Автор и продюсер Андреас Орт (Andreas Orth) побеседовал с военными экспертами из Франции, России, Германии и США и рассказывает, в частности, о том, какие ракеты планируют разместить в Европе РФ и Соединенные Штаты.

Подробнее об этих документальных фильмах DW расскажет в обзорном материале, который будет опубликован в четверг, 21 февраля.