Рольф Мютцених полагает, что мудрая политика не может ждать, пока повсюду установятся демократии. Свою мудрость она доказывает умением общаться с мыслящими иначе, убежден эксперт СДПГ по внешней политике.
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Эксперт СДПГ по внешней политике Рольф Мютцених призвал Германию выдвинуть инициативы по улучшению напряженных отношений с Россией. "Нам необходимо свободное от идеологии разрушение ментальных блоков и запретов при беспощадном назывании противоречий своими именами", - написал зампред фракции СДПГ в бундестаге в статье для газеты Kölner Stadt-Anzeiger, обнародованной в субботу, 5 мая.

Мютцених высказался за новые институционные формы сотрудничества с организациями, в которых доминирует Москва, - с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению политика, преимущество такого подхода заключается в том, что, с одной стороны, это приведет к "регионализации" конфликтов интересов, и противостоять друг другу будут уже не только Россия и "Запад".

Общение на равных

С другой стороны, это удовлетворит потребность России в общении на равных, считает Мютцених. "Мудрая внешняя политика не может дожидаться, пока повсюду установятся демократии, она проявляется как раз в умении общаться с теми, кто мыслит иначе", - подчеркнул социал-демократический политик.

Отношения между Западом и Россией резко обострились из-за российской аннексии Крыма, конфликта на востоке Украины и отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Deutsche Welle
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