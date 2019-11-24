Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.
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Свободный доступ к интернету должен стать одним из основных прав человека. Такое мнение высказал в воскресенье, 24 ноября, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Свободный доступ к Всемирной паутине "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

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Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил Петер Альтмайер.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.

Deutsche Welle
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