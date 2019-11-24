Свободный доступ к интернету должен стать одним из основных прав человека. Такое мнение высказал в воскресенье, 24 ноября, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier). Свободный доступ к Всемирной паутине "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил Петер Альтмайер.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.