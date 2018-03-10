Восточный комитет немецкой экономики выражает сожаление в связи с уходом Зигмара Габриэля с поста главы внешнеполитического ведомства Германии. "Мы знали его как компетентного и инициативного министра иностранных дел, активно занимавшегося отношениями с Восточной Европой", - заявил в субботу, 10 марта в интервью агентству dpa исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. По словам Хармса, Габриэль играл активную роль в разрешении украинского конфликта, в формировании политики в отношении России и выступал за тесный диалог политики и бизнеса.

Несмотря на критику в свой адрес, Габриэль, по мнению главы комитета, очень четко представлял немецкие и европейские интересы в России. Невзирая на сложности отношений, ему удалось налаживать контакты, и немецкий бизнес очень благодарен ему за это, подчеркнул Хармс.

При формировании нового правительства Германии Зигмар Габриэль не вошел в кабинет министров. Новым министром иностранных дел Германии стал Хайко Мас. Хармс выразил уверенность, что сотрудничество политики с Восточным комитетом немецкой экономики продолжится и при новом главе МИД, а сам Мас продолжит посредническую миссию Германии в разрешении украинского конфликта. Исполнительный директор комитета надеется, что Восточная Европа останется в фокусе деятельности МИД, как это и было прописано в коалиционном договоре при формировании правительства.