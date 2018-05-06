С сахаром надо бороться как с табаком: комплексными законодательными мерами на государственном уровне, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу. Иначе эпидемию таких болезней, как ожирение и диабет, не остановить. Таков основной посыл пятистраничного открытого письма канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel), министрам ее правительства и лидерам партий, обнародованного в Берлине 2 мая.

Сначала - доклад про Coca-Cola, теперь - открытое письмо

Письмо подписали свыше 1300 детских врачей, 222 диабетолога и 58 профессоров-медиков. К тому же его коллективно поддержали 15 объединений медицинских работников и больничных касс. Инициаторами выступили Профессиональная ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), Немецкое общество диабетологов (DDG) и берлинская неправительственная организация Foodwatch, занимающаяся защитой прав потребителей в сфере продуктов питания.

За месяц до этого, 4 апреля, Foodwatch представила в Берлине 100-страничное исследование под названием "Coca-Cola-Report", в котором утверждает, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной маркетинговой и лоббистской деятельности" несет "решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа".

DW уже тогда предсказывала, что после этой презентации в Германии начнется новый виток борьбы против злоупотребления сахаром и особенно сахаросодержащими безалкогольными напитками.

Теперь уже нет сомнений, что речь идет о целой кампании и что возглавит ее именно Foodwatch. Во всяком случае, открытое письмо канцлеру и правительству практически дословно повторяет важнейшие требования организации. Среди них - введение на уровне всего Евросоюза маркировки в виде "светофора", где красным цветом обозначались бы продукты питания с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли, а также внедрение по всей Германии рекомендованных учеными минимальных стандартов питания в детсадах и школах.

Требование последовать примеру Великобритании

Однако двумя главными требованиями (сформулированными в письме в виде просьбы) являются введение в Германии налога на сладкие напитки, а также ограничение направленной на детей рекламы продуктов "с несбалансированным составом питательных веществ". Предлагается, в частности, запретить использовать в маркетинге популярные у детской аудитории фигуры из комиксов или прилагать к упаковкам подобных "нездоровых" продуктов бесплатные игрушки.

Что же касается налога на сахар, то немецкие врачи прямо предлагают следовать английскому примеру. Напомним: месяц назад, 6 апреля, в Великобритании (и одновременно в Ирландии, что часто упускают из виду) начал действовать налог на сладкие газированные напитки. Говорить о том, способствовала ли эта фискальная мера оздоровлению населения, пока, естественно, рано. Но один положительный эффект уже достигнут.

Чтобы не платить акциз, взимаемый с лимонадов, содержащих более 5 граммов сахара на 100 миллилитров, многие производители заранее снизили его содержание в своей продукции. Так, в "Фанте" британского разлива содержится теперь не 6,9 граммов сахара, как раньше, а 4,6 грамма, указывает Foodwatch. Для сравнения: в Германии компания Coca-Cola добавляет в этот классический апельсиновый лимонад примерно 9 граммов сахара.

Аналогия между борьбой с сахаром и с курением

Казалось бы, вывод очевиден: немецким законодателям тоже следует ввести аналогичный налог, чтобы во имя здоровья потребителей заставить производителей сократить использование сахара. Тем более, что по такому пути уже пошел целый ряд других стран, например Франция и Португалия, Мексика и Чили, Шри-Ланка и Вьетнам. Однако немецкие эксперты, присматривающиеся, прежде всего, к опыту стран Евросоюза, расходятся в оценке целесообразности подобного налога.

К решительным сторонникам его введения относится Томас Фишбах (Thomas Fischbach), президент ассоциации педиатров BVKJ. "В то время, как многие другие страны в Европе в борьбе против неправильного питания детей и подростков предъявляют требования к пищевой промышленности, федеральное правительство продолжает делать ставку на добровольные договоренности с отраслью и на программы просвещения в области питания. Это ошибочная стратегия", - заявил он на презентации открытого письма в Берлине.

Известный немецкий врач, писатель и шоумен Эккарт фон Хиршхаузен (Eckart von Hirschhausen) на той же пресс-конференции провел аналогию между борьбой с сахаром и борьбой с курением: "Кто-нибудь переживает из-за отсутствия курильщиков в ресторанах? Я нет". И свободная рыночная экономика, по его словам, от запретов на курение вовсе не пострадала. "Здоровье - это сочетание личной ответственности, просвещения и общественных правил", а потому самое время вводить "действенный налог на сахар", считает Эккарт фон Хиршхаузен, чьи лекции про здоровый и счастливый образ жизни собирают в Германии огромные залы, а книги становятся бестселлерами.

Экономисты и социологи высказывают сомнения

Однако далеко не все немецкие эксперты столь безоговорочно поддерживают идею налога на сахар. Экономист Зильке Тиле (Silke Thiele), изучающая действие подобных фискальных мер в Институте пищевой промышленности и потребления (IFE) при Кильском университете, приводит пример введенного в Дании осенью 2011 года налога на жирную пищу.

Вызванный им рост цен привел, среди прочего, к тому, что менее обеспеченные слои населения стали чаще покупать у дискаунтеров более дешевые и, соответственно, менее полезные продукты питания. Не случайно налог отменили уже к концу 2012 году. Недостатком введенного в Великобритании налога Зильке Тиле считает то, что под него подпадает только сахар, в результате производители теперь активно используют сахарозаменители. "Это нежелательный эффект, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос вообще на сладкое", - подчеркивает эксперт.

Бернард Браун (Bernard Braun) из института социальных исследований Socium при Бременском университете критикует налог на сахар как единичную меру. Одним лишь таким налогом ожирение и диабет не остановить, но он ударит по карману потребителей и усилит зависимость здорового образа жизни от готовности или способности людей тратить больше денег на еду.

Налог будет введен в ближайшие три года?

Ученый призывает прибегать не столько к фискальным мерам, сколько законодательно вводить, как это делается и с другими ингридиентами, максимально допустимые нормы содержания сахара в широком ассортименте продуктов питания, зачастую совсем даже не сладких, как, например, кетчуп.

Можно обязать производителей наглядно показывать, сколько сахара содержится в их продукции, можно даже потребовать от них информировать о вредных последствиях злоупотребления сладким по примеру того, как это делается теперь на пачках сигарет, считает Бернард Браун.

Правительство ФРГ на открытое письмо медиков пока официально не отреагировало. Позиция ряда членов кабинета и, в частности, министра питания и сельского хозяйства ФРГ Юлии Клёкнер (Julia Klöckner) от ХДС, партии Ангелы Меркель, сводится к тому, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни.

Однако в нынешнюю правительственную коалицию вместе с блоком ХДС/ХСС входят и социал-демократы. Эксперт их парламентской фракции по вопросам здравоохранения Сабине Диттмар (Sabine Dittmar) заявила 3 мая, что налог на сахар является "очень даже подходящим инструментом" и сослалась на исследования в Мексике, согласно которым, по ее словам, такая мера помогает в борьбе с излишним весом.

Раскритиковав министерство питания за стремление "затормозить процесс", представительница социал-демократов с большой долей уверенности предположила, что налог на сахар все-таки будет введен в Германии, причем бундестагом нынешнего созыва. Иными словами: в ближайшие три года.