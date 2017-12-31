Литовские "волчата" (Wolfskinder), как называют немецких детей из Восточной Пруссии, оказавшихся после Второй мировой войны на территории Литвы, подали правительству Германии заявки на возмещение ущерба. Об этом сообщила глава объединения "волчат" "Эдельвейс" в Вильнюсе Луиза Казукаускине.

К концу Второй мировой войны на территории Восточной Пруссии тысячи немецких детей во время хаоса и эвакуации потеряли связь со своими семьями и родственниками. Многие из них погибли, некоторые в ходе скитаний оказались на территории Литвы, где им удалось найти приют у местных крестьян. Ряд сирот приняли в литовские семьи, давая им новые имена и скрывая от властей их немецкое происхождение.

Их возвращение в Германию стало возможным только после начала программы переселения этнических немцев. Однако оно сопровождалось трудностями из-за проблем с доказательством немецкого происхождения.

Официальный Берлин долгое время игнорировал эту категорию жертв Второй мировой войны, однако в 2015 году бундестаг принял решение включить этих людей в число правомочных получателей компенсаций. Сумма одноразовой выплаты составляет 2500 евро. При этом от бывших "волчат" требуются доказательства того, что их принуждали к труду за пределами Германии.

Многие из них называют это требование нереалистичным, а символическое предложение со стороны правительства ФРГ — запоздалым. Всего в Литве проживает больше 50 "волчат", в Германии — несколько сотен.