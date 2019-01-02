Немецкие власти расценивают наезды автомобилиста на пешеходов в новогоднюю ночь как теракт

Как уточняет ТАСС, в настоящее время Генпрокуратура ФРГ изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование случившегося. Ведомство отвечает за уголовное преследование за преступления, представляющие угрозу внутренней безопасности государства, к которым относятся и террористические акты. Действия задержанного мужчины по имени Андреас Н. в ведомстве сравнивают с действиями исламского террориста-одиночки.

Задержанный житель Эссена нигде не работает и живет на социальное пособие. Во время допроса он сетовал на то, что мигранты, по его мнению, получают от государства слишком много денег. Сообщается также, что ранее мужчина лечился от шизофрении.

Напомним, в ночь на 1 января на подъезде к центру Ботропа задержанный попытался сбить случайного прохожего, но тому удалось отбежать в сторону и спастись. Затем преступник поехал на Берлинскую площадь в центре города, где множество людей встречали новый год, и прицельно врезался в группу людей. Среди как минимум четырех раненых есть мигранты из Сирии и Афганистана, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. После этого автомобилист направился на юг, к родному городу Эссену. Там он еще раз попытался целенаправленно наехать на группу людей, стоявших на автобусной остановке, но в этот раз никто, к счастью, не пострадал.

Вскоре полиция задержала водителя. По словам министра внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, где находятся оба города, он "имел четкое намерение убивать иностранцев", а при задержании высказывал ксенофобские замечания.

Этот инцидент стал не единственным в своем роде в новогоднюю ночь. Так, в Токио мужчина на автомобиле врезался в толпу людей, также праздновавших Новый год. Ранения получили девять человек, один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. А в британском Манчестере полиция 31 декабря задержала мужчину, устроившего резню в метрополитене. Выкрикивая исламистские лозунги, он ударил ножом трех человек, в том числе стража порядка.