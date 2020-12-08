Немецкие ученые призвали ввести на Рождество жесткий локдаун

В свете серьезной эпидемиологической ситуации в Германии Национальная академия наук "Леопольдина" рекомендует ввести масштабный "жесткий локдаун" с кануна Рождества и вплоть до 10 января. Как указали в академии в Галле-на-Зале во вторник, 8 декабря, опыт других стран показал, "что быстрые, жесткие меры в течение короткого периода времени помогают существенно снизить показатели инфицирования и поддерживать их на низком уровне". По мнению академиков, для этого должно быть использовано время до конца года.

Эксперты считают, что условия для жесткого локдауна в Рождество и Новый год благоприятны в связи со школьными рождественскими каникулами и тем, что компании и ведомства в это время и так работают не в полном объеме: "С 24 декабря 2020 года по крайней мере до 10 января 2021 года общественная жизнь во всей Германии должна быть в значительной степени приостановлена".

При этом академия настаивает на том, чтобы первые меры по ограничению профессиональных и личных контактов "до абсолютного минимума" были введены еще до полного локдауна, а именно со следующего понедельника, 14 декабря. Так, предприятиям следует где это только возможно отправлять сотрудников работать из дома, а занятия в школах должны быть отменены во всех федеральных землях.

Накануне за дальнейшее ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступили председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас (Gerald Gaß), который настоятельно призвал федеральные и земельные власти отказаться от объявленных послаблений, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

До 10 января в Германии действует ужесточенный режим так называемого мягкого локдауна. Бавария 6 декабря объявила о дополнительных профилактических мерах сроком как минимум до 5 января.