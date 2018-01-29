На фоне кризисов и падающих рейтингов немецкие социал-демократы получили повод для радости. В 2017 году в СДПГ вступило рекордное количество новых членов.
Socialdemokratų balsavimas Vokietijoje sekmadienį
© Scanpix

В Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2017 году вступило больше новых членов, чем когда-либо на протяжении последних двадцати лет. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает издание Bild am Sonntag, ссылаясь на данные партийного руководства.

К социал-демократам в 2017 году присоединились более 31 000 человек, что, учитывая смерти тех, кто состоял в партии, и выходы из ее рядов, составляет годовой плюс в 10488 человек. Это самый масштабный прирост партии со времен воссоединения Германии. Всего в СДПГ на данный момент состоят более 443 000 членов, что делает ее самой крупной политической организацией страны.

С тех пор как партийный съезд СДПГ проголосовал за начало переговоров о создании коалиции с христианскими демократами, число социал-демократов увеличивается день ото дня. Как отмечают СМИ, в партию вступают противники "большой коалиции", привлеченные тем фактом, что перед заключением коалиционного соглашения руководство социал-демократов собирается выставить этот вопрос на голосование среди рядовых членов.

Между тем в Христианско-демократический союз ХДС) Ангелы Меркель в 2017 году впервые за 14 лет вступили больше людей (15 000), чем вышли из него (14 000). Однако учитывая, что за год умерло около 7 тысяч человек, состоящих в партии, ее количественный состав в 2017 году уменьшился. Сегодня в рядах ХДС состоят около 426 000 человек.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Михаил Ходорковский: Москва в любой день может меня убить

"Если учесть, как часто противники Путина умирали...

На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев

Переговоры о создании правящей коалиции между блоком...

На выборах президента Финляндии победил действующий глава государства (1)

Саули Ниинистё выбрали еще на шесть лет с отрывом в...

Польша вводит тюремные сроки за слова о причастности поляков к Холокосту (4)

Сейм Польши 26 января принял поправки к закону об...

Спецпредставитель США заявил о подготовке к поставке комплексов Javelin на Украину (7)

США начали подготовку к передаче Украине...

TOP новостей

Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (121)

2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...

Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (12)

Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...

Каунасские больницы переполнены, фиксируют серьезные травмы (2)

В последние дни в Каунасской клинической больнице...

Фотография главы Соцмина вызвала бурю возмущения в социальных сетях (3)

Действия министра Социальной защиты и труда Линаса...

Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (15)

Почти все работающие люди в Литве заключили...