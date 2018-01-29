На фоне кризисов и падающих рейтингов немецкие социал-демократы получили повод для радости. В 2017 году в СДПГ вступило рекордное количество новых членов.
Socialdemokratų balsavimas Vokietijoje sekmadienį
© Scanpix

В Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2017 году вступило больше новых членов, чем когда-либо на протяжении последних двадцати лет. Об этом в воскресенье, 28 января, сообщает издание Bild am Sonntag, ссылаясь на данные партийного руководства.

К социал-демократам в 2017 году присоединились более 31 000 человек, что, учитывая смерти тех, кто состоял в партии, и выходы из ее рядов, составляет годовой плюс в 10488 человек. Это самый масштабный прирост партии со времен воссоединения Германии. Всего в СДПГ на данный момент состоят более 443 000 членов, что делает ее самой крупной политической организацией страны.

С тех пор как партийный съезд СДПГ проголосовал за начало переговоров о создании коалиции с христианскими демократами, число социал-демократов увеличивается день ото дня. Как отмечают СМИ, в партию вступают противники "большой коалиции", привлеченные тем фактом, что перед заключением коалиционного соглашения руководство социал-демократов собирается выставить этот вопрос на голосование среди рядовых членов.

Между тем в Христианско-демократический союз ХДС) Ангелы Меркель в 2017 году впервые за 14 лет вступили больше людей (15 000), чем вышли из него (14 000). Однако учитывая, что за год умерло около 7 тысяч человек, состоящих в партии, ее количественный состав в 2017 году уменьшился. Сегодня в рядах ХДС состоят около 426 000 человек.

Deutsche Welle
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