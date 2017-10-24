Как стало известно немецокму еженедельнику Der Spiegel из секретного доклада НАТО, "в настоящее время в распоряжении альянса недостаточно железнодорожных вагонов, на которых могут перевозиться танки. Командные структуры Североатлантического альянса были значительно сокращены после окончания холодной войны.

В командных пунктах, расположенных в бельгийском Монсе и нидерландском Брюнсюме, вместо 23 тысяч военных базируется 6800. На сегодняшний день нет четкой процедуры пересечения границ для войск; в этой связи командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес требует создать "военную шенгенскую зону", позволяющую внутри альянса ускорить передвижение войск и материальных средств. Даже войска быстрого реагирования, говорится в докладе, при необходимости не смогут среагировать достаточно быстро".

"После окончания холодной войны, — пишет фон Зальцен, — НАТО больше не рассчитывало на крупную военную конфронтацию в Европе. В России начался процесс реформ, который увеличивал шансы на сближение с Западом. Львиная доля американского военного контингента покинула Европу, НАТО сконцентрировалось на иностранных операциях".

"И только после аннексии Россией украинского полуострова Крым и ее интервенции в Восточную Украину в 2014 году пришло понимание необходимости пересмотреть стратегию, — говорится в статье немецкого издания. — На саммите в Варшаве в 2016 году Североатлантический альянс принял решение отправить по тысяче военных в три страны Балтии и Польшу". Кроме того, поставлена задача проверить эффективность командных структур. В ноябре в ходе встречи министров обороны стран альянса будут предложены первые идеи на этот счет. "По некоторым данным, предполагается поручить командование логистикой альянса Германии", — пишет автор.

Еще в 2010 году, "бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн совместно с несколькими экспертами из разных стран опубликовал исследование, в котором указывалось, что альянс делает слишком мало для того, чтобы в случае необходимости эффективно отреагировать на возможный конфликт в Европе… Уже тогда авторы не исключали возможности "небольшого регионального конфликта" с участием России", — пишет журналистка.

Как заявил Виттманн в беседе с Tagesspiegel, тогда альянс учел эту информацию, добавив необходимые пункты в стратегическую концепцию, но "только на бумаге". Генерал в отставке подчеркивает значимость принятого решения дислоцировать контингенты в странах Балтии и Польше: "Это минимум того, что союзники должны сделать для НАТО и самих себя".

Даже небольшой международный контингент имеет высокий потенциал устрашения, поскольку демонстрирует, что атака против одного члена альянса рассматривается как нападение на НАТО, говорится в статье. "Когда я слышу, что, дескать, Прибалтику не защитишь, я отвечаю: Западный Берлин было тоже не защитить, но он был в безопасности благодаря размещенным там американским, британским и французским войскам", — цитирует генерала издание.